Tây Ninh xác định 6 nhóm ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đề án xác định rõ các nhóm ngành ưu tiên, đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm tạo bước chuyển về chất cho công nghiệp tỉnh trong giai đoạn mới.

6 nhóm ngành gồm cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao; dệt, sản xuất sợi vải và nguyên phụ liệu dệt may; sản xuất, chế biến cao su và plastic; sản xuất, chế biến thực phẩm; may mặc-da giày; năng lượng tái tạo.

Các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 gồm giá trị tăng thêm toàn ngành tăng bình quân 11%/năm (2026-2030), chiếm 60,4% GRDP; các nhóm ngành chủ lực tăng trên 13%/năm, chiếm trên 80% giá trị ngành công nghiệp.

Công nghệ cao chiếm 22-25%, công nghệ trung bình 48–50%, và công nghệ thấp giảm còn 25-30%.

Về chỉ tiêu kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu công nghiệp đạt 27,5 tỷ USD; tỷ lệ nội địa hóa các ngành trọng tâm đạt 40-45%.

Theo định hướng đến năm 2030, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Tây Ninh giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 11%/năm, đưa tỷ trọng công nghiệp lên 60,4% GRDP. Đặc biệt, giá trị tăng thêm của 6 nhóm ngành chủ yếu tăng bình quân trên 13%/năm và chiếm trên 80% tổng giá trị tăng thêm công nghiệp vào năm 2030.

Cùng với tăng quy mô, tỉnh đặt mục tiêu thay đổi chất lượng và cơ cấu công nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghệ cao, công nghệ trung bình, giảm dần các ngành công nghệ thấp. Kim ngạch xuất khẩu công nghiệp phấn đấu đạt 27,5 tỷ USD; các sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm 90-95%. Doanh thu các doanh nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 1.245-1.350 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nội địa hóa tại một số ngành công nghiệp ưu tiên phấn đấu đạt 40-45% trong giai đoạn 2026-2030.

Tây Ninh đặt mục tiêu đưa công nghiệp trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu, chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tham gia chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Đến năm 2030, công nghiệp công nghệ cao dự kiến chiếm 22-25% giá trị tăng thêm toàn ngành; công nghệ trung bình chiếm 48-50%, trong khi công nghệ thấp giảm còn 25-30%.

Công nhân thực hiện các công đoạn sản xuất trong dây chuyền công nghiệp, thể hiện năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp được đặt mục tiêu đạt 27,5 tỷ USD, trong đó sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp chủ yếu chiếm 90-95%. Tỷ lệ nội địa hóa một số ngành công nghiệp trọng tâm phấn đấu đạt 40-45% trong giai đoạn 2026-2030.

Điểm đáng chú ý trong định hướng mới là Tây Ninh không chỉ tập trung mở rộng quy mô sản xuất mà hướng đến hình thành các cụm công nghiệp có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Theo Đề án, tỉnh ưu tiên hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành về chế biến thực phẩm; dệt may - da giày; hóa chất - vật liệu; cao su - plastic; điện - điện tử; cơ khí - chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Hạ tầng kỹ thuật, logistics, năng lượng và xử lý môi trường cũng được định hướng đầu tư đồng bộ theo yêu cầu từng nhóm ngành.

Việc ban hành Đề án được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp của Tây Ninh trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Thay vì chỉ chú trọng tăng quy mô sản xuất, trọng tâm trong giai đoạn tới là nâng chất lượng tăng trưởng, tạo liên kết giữa các ngành, tăng hàm lượng công nghệ và từng bước đưa doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị./.

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