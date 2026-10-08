Agentic AI trong bán lẻ: Nâng cao cá nhân hóa và hiệu quả tiếp thị

Agentic AI trong bán lẻ là mô hình trong đó các AI agent tự phân tích dữ liệu khách hàng, tự quyết định hành động tiếp theo và tự thực thi trên từng điểm chạm, thay vì chờ marketer thiết lập từng kịch bản.

Khác biệt lớn nhất so với tự động hóa marketing truyền thống nằm ở khả năng ra quyết định: hệ thống chọn thông điệp, thời điểm và kênh cho từng khách hàng dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Ngày 21/10/2026, DAFC, FPT Retail, Zalo và Insider One cùng ngồi lại tại Thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ cách họ đã triển khai mô hình này trong thực tế, kèm case study từ chính doanh nghiệp mình.

Vì sao có CDP rồi mà kết quả vẫn chưa đến?

Phần lớn nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam đã đầu tư vào CDP. Nhiều doanh nghiệp đã làm cá nhân hóa ở mức tốt, có phân khúc khách hàng, có kịch bản email và push notification riêng cho từng nhóm.

Nhưng kết quả kinh doanh thường không tăng tương ứng với mức đầu tư. Ba nguyên nhân lặp lại ở hầu hết các dự án.

Thứ nhất, dữ liệu vẫn nằm rải rác. POS, thương mại điện tử, ERP, CRM và hệ thống loyalty mỗi nơi giữ một phần hồ sơ khách hàng, và việc hợp nhất dừng lại ở mức báo cáo thay vì phục vụ hành động.

Thứ hai, đội ngũ vẫn chạy chiến dịch theo lô. Một chiến dịch được lên kế hoạch trước nhiều tuần, gửi cùng lúc cho cả phân khúc, rồi đo kết quả sau khi mọi thứ đã kết thúc.

Thứ ba, quyết định vẫn do con người làm thủ công. Với hàng trăm nghìn khách hàng và hàng chục điểm chạm, không đội marketing nào đủ nguồn lực để quyết định riêng cho từng người.

Agentic AI trong bán lẻ là gì?

Agentic AI là lớp ra quyết định đặt trên nền tảng dữ liệu khách hàng. Thay vì chạy theo kịch bản cố định, các agent đọc hành vi khách hàng theo thời gian thực và tự chọn bước tiếp theo.

Trong bối cảnh bán lẻ, điều này thể hiện ở vài dạng cụ thể. Shopping Agent tư vấn sản phẩm cho khách đang duyệt web. Support Agent xử lý câu hỏi và chuyển tiếp khi cần. Insights Agent trả lời câu hỏi phân tích trực tiếp trên dữ liệu, không cần qua đội BI.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ các agent này hoạt động trong cùng một hành trình khách hàng, chia sẻ chung một hồ sơ dữ liệu, và kết quả của agent này trở thành đầu vào cho agent kia.

Bốn góc nhìn triển khai tại Growth Hacks Series 2026

Sự kiện do Insider One đồng tổ chức cùng Zalo, theo hình thức invitation-only với quy mô giới hạn khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp.

Lộ trình từ nền tảng dữ liệu đến Agentic AI quy mô enterprise

Mr. Jack Nguyễn, Regional Managing Director SEA & GCR tại Insider One, mở đầu bằng cách đặt Agentic AI vào mạch tiến hóa mười năm qua: từ CDP, đến cá nhân hóa, và hiện giờ là ra quyết định tự động.

Tiếp theo đó, Mr. Eric Cao, Sr. Solution Engineer, mở trực tiếp sản phẩm trên màn hình. Smart Journey và Agent in Journey chạy trên dữ liệu thật, để người tham dự thấy AI chọn bước tiếp theo cho từng khách hàng như thế nào.

Từ smart insight tới smart channel

Mr. Nguyễn Công Chính, Chief Business Officer tại Zalo, chỉ ra mắt xích thường bị đứt giữa thấu hiểu khách hàng và doanh thu thực tế. Một thông điệp đúng gửi sai thời điểm, sai nơi vẫn là một thông điệp bị bỏ lỡ.

Phần chia sẻ tập trung vào cách Zalo giải bài toán Audience x Place thông qua Ads, Official Account và ZBS, trong khi CDP của thương hiệu giải bài toán Consumer x Offer.

Vận hành thương mại số ở quy mô chuỗi lớn

Mr. Trần Xuân Nam, E-commerce Director tại FPT Retail, mang đến góc nhìn vận hành từ một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam, từ bài toán dữ liệu ở quy mô chuỗi đến trải nghiệm khách hàng xuyên kênh.

Cá nhân hóa trong luxury retail

Mr. Đạt Nguyễn, Managing Director tại DAFC, chia sẻ hành trình đưa CDxP vào vận hành cho danh mục thương hiệu thời trang quốc tế.

Phần này đi vào bài toán dữ liệu khi quản lý nhiều thương hiệu cùng lúc, cách cá nhân hóa cho tệp khách hàng cao cấp, và bài học rút ra khi đưa một dự án chiến lược đi xuyên nhiều phòng ban.

Sự kiện này dành cho ai?

Danh sách khách mời tập trung vào lãnh đạo cấp cao trong ngành bán lẻ, FMCG và thương mại số tại Việt Nam.

Cụ thể là CEO, Managing Director, CMO, Chief Growth Officer, Chief Digital Officer, Head of E-commerce, Head of CRM & Loyalty và Head of Retail hoặc CX.

Sự kiện phù hợp nhất với các doanh nghiệp đã có nền tảng dữ liệu khách hàng ở mức nhất định và đang cân nhắc bước tiếp theo, hơn là các doanh nghiệp mới bắt đầu tìm hiểu khái niệm.

Vì sao các doanh nghiệp bán lẻ chọn Insider One

Insider One là nền tảng agentic customer engagement, hiện vận hành tại 26 thị trường.

Kiến trúc sản phẩm gồm Insider One AI ở tầng danh mục AI tổng thể, Agent One là hệ điều hành đa tác nhân, cùng hai nhóm agent phục vụ đội ngũ nội bộ và phục vụ người tiêu dùng.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ các agent không hoạt động rời rạc. Chúng chia sẻ chung một hồ sơ khách hàng hợp nhất và chung một lớp ra quyết định, nên insight sinh ra ở một điểm chạm được dùng lại ngay ở điểm chạm kế tiếp./.