Hàng trăm robot "đổ bộ" Hà Nội: Học sinh hào hứng trải nghiệm công nghệ tương lai

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang diễn ra bứt phá, công nghệ Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang trở thành động lực then chốt định hình tương lai phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, sáng 8/10 tại Đại học Phenikaa, Triển lãm Robot Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội chủ trì với sự tham gia của Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Triển lãm đã giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời kiến tạo mạng lưới kết nối chiến lược giữa cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Sự kiện cũng hướng tới mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm Robot, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và Tự động hóa.

Bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, đối với Hà Nội, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống người dân.

Vì vậy theo bà Quyên, thành phố đặc biệt quan tâm đến việc hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đó Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại công nghệ, Viện - trường và các nhà khoa học là nguồn tri thức, thế hệ trẻ giàu sức sáng tạo, làm chủ công nghệ trong tương lai.

"Điều chúng tôi mong những kết quả nghiên cứu, những ý tưởng có giá trị sớm có cơ hội được hoàn thiện thành sản phẩm, giải quyết những bài toán cụ thể của thành phố. Triển lãm cũng hướng tới những mục tiêu đó," bà Quyên cho biết.

Bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm quy tụ 25 gian hàng trên diện tích 300m2 cùng Khu Trải nghiệm STEM tương tác, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Thủ đô.

Điểm nhấn của Triển lãm Robot Hà Nội 2026 là không gian trưng bày hàng trăm mẫu robot và các giải pháp công nghệ được phát triển, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ robot phục vụ sản xuất, tự động hóa công nghiệp, robot giáo dục, robot dịch vụ đến các mô hình tích hợp trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và IoT, các sản phẩm tại triển lãm cho thấy công nghệ robot đang ngày càng tiến gần hơn với đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ quan sát, khách tham quan đặc biệt là học sinh, sinh viên có cơ hội trực tiếp tương tác, trải nghiệm khả năng vận hành, lập trình và điều khiển robot, qua đó hình dung rõ hơn cách những công nghệ vốn được xem là xa vời đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ con người trong công việc và cuộc sống. Sự đa dạng của các sản phẩm cũng phản ánh tiềm năng hình thành hệ sinh thái robot tại Hà Nội, từ nghiên cứu, đào tạo, phát triển sản phẩm đến ứng dụng và thương mại hóa.

Song song Triển lãm là chuỗi Tọa đàm "Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế" và Tọa đàm “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?"

Triển lãm không chỉ truyền cảm hứng sáng tạo công nghệ cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định vai trò tiên phong của thành phố Hà Nội trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục STEM, góp phần xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại.

Hoạt động quy tụ 25 gian hàng trên diện tích 300m2 cùng Khu Trải nghiệm STEM tương tác, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Triển lãm Robot Hà Nội 2026 cũng là một minh chứng cho quá trình cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc đưa robot, AI, IoT và tự động hóa từ phòng thí nghiệm, trường học đến không gian trình diễn, trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt.

Đây không chỉ là hoạt động giới thiệu công nghệ mới mà còn góp phần hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu - phát triển - thử nghiệm - ứng dụng đến thương mại hóa sản phẩm. Những kết nối được hình thành tại triển lãm có thể mở ra cơ hội để các ý tưởng công nghệ tiếp tục được hoàn thiện, tìm kiếm đối tác và đi vào giải quyết những bài toán thực tiễn của đô thị.

Đặc biệt, việc Hà Nội thúc đẩy ứng dụng AI và các công nghệ mới trong những lĩnh vực quan trọng cũng nằm trong định hướng triển khai Nghị quyết 57 tại Thủ đô. Thành phố đã xác định ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực quan trọng là một trong những bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu và các nền tảng phục vụ phát triển đô thị thông minh./.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57 từ những tiện ích số phục vụ người dân Thủ đô Hà Nội ra mắt các sản phẩm chuyển đổi số phục vụ nhân dân, gồm dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” và các giải pháp thiết bị bay không người lái.