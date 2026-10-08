Chung tay giảm nghèo cho các buôn làng ở Lâm Đồng

Với sự chung tay, vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể và các trưởng thôn đã ngày càng giúp nhiều người dân trong các buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng có sinh kế thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Sát cánh cùng bà con giảm nghèo

Lạc Dương là xã có gần 90% người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó đa phần là người K’Ho bản địa. Cũng là một người con sinh ra từ buôn làng, bà Kơ Să K’Lương với vai trò là trưởng thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) cũng không ngần ngại phối hợp cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ sinh kế cho bà con trong buôn làng thi đua sản xuất để giảm nghèo.

Bà K’Lương cho biết, trong thời gian qua, cán bộ thôn như chúng tôi cũng tích cực phối hợp với chính quyền xã để rà soát các hộ nghèo, cận nghèo để có phương án hỗ trợ cho người dân. Thực tế đã có nhiều hộ dân được hỗ trợ một phần kinh phí làm nhà ở, hỗ trợ bò để chăn nuôi hoặc các mô hình phát triển kinh tế như thâm canh cà phê, chuyển đổi từ cây dài ngày sang trồng cây ngắn ngày như dâu tằm, trồng đậu, rau hoa...

“Bản thân tôi cũng phải gương mẫu đi đầu, tích cực làm kinh tế và chuyển đổi các mô hình kinh tế phù hợp để bà con noi theo, học hỏi kinh nghiệm. Gia đình tôi cũng chuyển đổi 1 sào càphê sang trồng cây ngắn ngày để tăng thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài, thấy có sự hiệu quả như vậy thì bà con trong buôn làng mới làm theo,” bà K’Lương thông tin.

Từng là hộ thuộc diện nghèo trong thôn, sau khi được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí làm nhà, 2 con bò giống để phát triển kinh tế, hộ Kơ Să K’Huyên (31 tuổi) đã chính thức thoát nghèo từ năm 2024. Tuy đời sống hiện vẫn còn một số khó khăn nhưng chị K’Huyên hiện đã có chỗ ở ổn định để nuôi hai con ăn học. Chị K’Huyên cho biết, hai con bò được Nhà nước hỗ trợ hiện đang được thả nuôi trong rẫy. Hàng ngày chị vẫn nhận việc lao động bên ngoài để lấy tiền công, trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con ăn học.

Cũng không đứng ngoài công cuộc giảm nghèo của địa phương, bà K’My, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Xoan Đa Huynh (xã Đinh Văn Lâm Hà) thường xuyên lặn lội đến từng nhà dân tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ cho người khó khăn vươn lên làm kinh tế. Không chỉ tuyên truyền suông, các cán bộ trong thôn cũng tích cực giúp đỡ, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn người dân để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cán bộ thôn và cán bộ Phòng Kinh tế xã Lạc Dương đến tuyên truyền, vận động hộ gia đình chị Kơ Să K’Huyên (thôn Đông Mang) trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo. (Ảnh: Nguyễn Dũng/Vietnam+)

Theo bà K’My, các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cũng được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua đó đã có nhiều hộ đăng ký tham gia lớp hướng nghiệp, dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm để chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế.

“Đến nay, nhiều hộ dân tham gia lớp học trồng dâu nuôi tằm đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Khi lớp học hoàn thành, bản thân chúng tôi vẫn thường xuyên bám sát, hỗ trợ người dân về kỹ thuật. Theo đánh giá của nhiều hộ dân tham gia thì nghề trồng dâu nuôi tằm đã giúp họ có thu nhập cao và ổn định, không phải đi làm thuê, làm mướn như trước đây,” bà K’My cho biết thêm.

Tiếp tục giảm thêm hộ nghèo

Theo Ủy ban Nhân dân xã Lạc Dương, sau sáp nhập, Lạc Dương là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh với hơn 828km2, quy mô dân số khoảng 14.000 người, trong đó có hơn 12.000 người dân tộc thiểu số (chiếm gần 88% dân số toàn xã). Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn, Lạc Dương chỉ còn lại 7 thôn, giảm một nửa so với trước đây.

Với đặc thù là địa phương có địa bàn rộng, dàn trải, cộng với đa phần là người dân tộc thiểu số, nhiều khu vực ở vùng sâu, vùng xa nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giảm nghèo rất cần có sự hỗ trợ từ cơ sở.

Thực tế, năm 2025, sau khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, toàn xã hiện chỉ còn 55 hộ/267 nhân khẩu, tỷ lệ 1,76% (giảm 1,08% tương ứng với 41 hộ thoát nghèo), đạt 89,13% so với kế hoạch. Trong đó, hộ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số cuối năm 2025 có 54 hộ nghèo, tỷ lệ 1,73% (giảm 1,61% tương ứng với 42 hộ thoát nghèo).

Kế hoạch năm 2026, Lạc Dương cũng phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 0,66% (tương ứng với 26 hộ), trong đó nghèo đa chiều dân tộc thiểu số giảm 0,99% (tương ứng với 26 hộ).

Theo ông Cil Khiuh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Dương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xóa đói, giảm nghèo trong các vùng đồng bào dân tộc. Đặc biệt đẩy mạnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo để giúp bà con tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển đời sống kinh tế trong thời gian tới.

Xã Đinh Văn Lâm Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị gồm thị trấn Đinh Văn, xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) và xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũ). Sau khi hợp nhất, toàn xã có dân số hơn 47.000 người với khoảng 24% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đoàn thể, cán bộ thôn trên địa bàn xã Đinh Văn Lâm Hà cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Hội Nông dân xã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện liên tục công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Diện mạo thôn Đông Mang (xã Lạc Dương, Lâm Đồng) ngày càng thay đổi, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. (Ảnh: Nguyễn Dũng/Vietnam+)

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đinh Văn Lâm Hà, so với tổng số dân, toàn xã có khoảng 24% người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống rải rác tại 8 thôn trên địa bàn.

Ngoài hỗ trợ, tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cơ quan, đoàn thể của địa phương cũng tích cực vận động đồng bào các dân tộc nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh quốc phòng, chung tay xây dựng xã Đinh Văn Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028 theo tiêu chí mới./.

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