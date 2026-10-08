Quảng Trị yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm tại các hồ thủy lợi

Ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương làm rõ trách nhiệm, xử lý những vi phạm xảy ra tại hồ Cải Cách, hồ Tiền Phong và hồ Bàu Vèng; báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/10/2026.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, tình trạng vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Một số vi phạm chưa được xử lý dứt điểm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, phát hiện và xử lý còn hạn chế, thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, trong tháng 9/2026, tại hồ Cải Cách, hồ Tiền Phong thuộc xã Tân Mỹ và hồ Bàu Vèng thuộc phường Đồng Thuận đã xảy ra các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ và an toàn công trình.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Đồng Thuận làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm tại hồ Bàu Vèng; Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ làm rõ trách nhiệm liên quan đến các vi phạm tại hồ Cải Cách và hồ Tiền Phong. Các địa phương phải báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/10/2026.

Đối với xã Sen Ngư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý các vi phạm tại khu vực thượng nguồn hồ Tiền Phong thuộc địa giới hành chính của xã; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nguồn gốc đất, phạm vi đất được giao và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Cải Cách.

Riêng tại hồ chứa nước Cải Cách, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư thực hiện dự án; phối hợp với các địa phương liên quan đánh giá cụ thể diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng do ngập nước trong lòng hồ, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo chính quyền cấp xã và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát toàn diện tình hình vi phạm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải tỏa, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn việc cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình theo đúng quy định.

Sở Xây dựng Quảng Trị có trách nhiệm phối hợp quản lý lộ giới, hành lang bảo vệ tại các công trình thủy lợi kết hợp chức năng giao thông; kiểm soát chặt chẽ các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, bảo đảm hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải đồng bộ, không ảnh hưởng đến nguồn nước, dòng chảy và an toàn công trình thủy lợi.

Sở Công Thương được giao kiểm soát các hoạt động liên quan đến quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản và các bến, bãi tập kết khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm, xác định rõ tính chất, mức độ và nguyên nhân để có biện pháp xử lý dứt điểm, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn công trình và gây bức xúc trong dư luận.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, tái vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc địa bàn quản lý.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bảo vệ và cắm mốc phạm vi bảo vệ đối với các công trình chưa được triển khai.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Trị hiện có 272 hồ chứa thủy lợi và 413 đập dâng. Cùng với hệ thống trạm bơm, kênh mương, các công trình này phục vụ tưới cho hơn 102.400ha lúa, trên 2.993ha cây trồng khác và hơn 3.471ha nuôi trồng thủy sản; đồng thời cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và các hoạt động kinh tế.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị dự kiến ưu tiên đầu tư, sửa chữa 55 công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp nhằm khôi phục năng lực tích trữ, điều tiết và cấp nước, góp phần bảo đảm an toàn công trình, phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai.

Tỉnh Quảng Trị bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa trước mùa mưa lũ Tỉnh Quảng Trị sửa chữa hồ Vực Tròn (hơn 120 tỷ đồng); nâng cấp đập Khe Dỗi (81,7 tỷ đồng); kè chống sạt lở sông Nhật Lệ giai đoạn 2 (42 tỷ đồng); khu neo đậu tránh trú bão (hơn 340 tỷ đồng).