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Công an xác minh vụ tranh chấp tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội

Công an phường Tương Mai (Hà Nội) đang xác minh vụ việc liên quan tranh chấp thanh toán tiền phá dỡ công trình tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh.

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Công an xác minh vụ tranh chấp tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội
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Bản tin 60s ngày 9/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an xác minh tranh chấp tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội.

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(Vietnam+)
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