Công an xác minh vụ tranh chấp tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội

Bản tin 60s ngày 9/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an xác minh tranh chấp tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội.

Cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi.

Mưa lớn dồn dập tại 4 tỉnh miền Trung.

Xăng E10 tăng lên hơn 28.000 đồng mỗi lít.

Việt Nam lọt top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026.

Giao tranh khốc liệt, liên quân Saudi Arabia tuyên bố phá hủy 82 mục tiêu Houthi tại Yemen.

Phe đối lập tại Ấn Độ lên kế hoạch biểu tình lớn tại thủ đô.

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược./.