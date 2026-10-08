Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông

Đến chiều tối 8/10, mưa tại Quảng Ngãi đã ngớt, tuy nhiên nước lũ rút chậm, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khu vực giao với nút giao thông đi khu kinh tế Dung Quất, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn ngập nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 20 giờ, ngày 8/10 nước lũ từ hai bên cánh đồng tràn vào gây ngập mặt đường Quốc lộ 1A khoảng từ 20cm-40cm. Vị trí đầu tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi về Khu kinh tế Dung Quất nước ngập sâu hơn.

Một số người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực ngập nước sâu bị chết máy, phải dắt bộ. Khu vực ngập nước chưa có biển cảnh báo từ xa cũng như lực lượng chức năng hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua lại khu vực.

Anh Nguyễn Toàn tài xế xe khách tuyến Bắc Nam cho biết, khi lưu thông đến khu vực ngập nước anh đã xuống xe để dò đường, giảm tốc độ khi qua đoạn ngập để bảo đảm an toàn. Nếu tiếp tục có mưa lớn khu vực sẽ bị ngập sâu, cần có cảnh báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình, bảo đảm an toàn khi qua khu vực ngập.

Cũng trên Quốc lộ 1A đoạn Km1038+813 qua xã Bình Sơn nước lũ dâng cao đã chạm đến thân cầu Ô Song. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã Vạn Tường, Bình Minh, Bình Sơn, các khu vực trũng thấp vẫn bị ngập, chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 6-8/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to (tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh. Mưa lớn cũng đã gây ngập úng, chia cắt giao thông cục bộ tại các xã: Vạn Tường, Bình Sơn, Bình Minh.

Lực lượng chức năng đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm bị ngập và bố trí lực lượng chốt chặng, hướng dẫn giao thông để hướng dẫn người dân đi lại. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, di chuyển gia súc đến nơi cao, an toàn (tại các vùng bị ngập)./.

Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi Do nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư bị ngập sâu, các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, kiểm soát giao thông và hỗ trợ người dân chủ động ứng phó.