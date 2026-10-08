Đà Nẵng sẵn sàng các phương án sơ tán người dân vùng lũ trong đêm

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng ghi nhận, trong đêm mùng 7/10 và ngày 8/10 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi và xuất hiện hiện tượng sạt lở núi.

Trước diễn biến trên, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương, nhất là các địa phương ở vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ bị sạt lở núi và lũ quét, vùng triều cường chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, di chuyển người dân ở vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở núi và lũ quét đến nơi an toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Nguyễn Như Công cho biết, trong ngày 8/10, trên địa bàn Núi Thành mưa lớn kéo dài, cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng từ trưa ngày 8/10 đến tối cùng ngày, trên địa bàn xã Núi Thành hàng trăm gia đình có nhà ở bị ngập nước.

Tại thôn Tịch Tây, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Như Công đã kiên trì vận động và hỗ trợ đưa 70 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Song song đó, tại thôn Khương Mỹ, khoảng 10 hộ dân cũng đã được đưa đến các điểm tránh trú an toàn cùng toàn bộ tài sản thiết yếu.

Không chỉ dừng lại ở việc sơ tán người dân, để phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc, thể hiện sự bảo vệ tận tụy đối với từng sinh mệnh con người, tại các tuyến đường ngập sâu và chảy xiết, lực lượng công an, dân phòng đã nhanh chóng căng dây cảnh báo, đặt biển cấm người và phương tiện qua lại. Các chốt trực được duy trì xuyên đêm, kiên quyết ngăn chặn người dân qua lại những khu vực nguy hiểm, đồng thời túc trực để sẵn sàng trợ giúp khi bà con cần.

“Bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân là mệnh lệnh trên hết lúc này. Nước lên đến đâu, lực lượng phải bám sát địa bàn đến đó, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ tạm thời cho bà con, quyết tâm không để bất kỳ hộ dân nào bị cô lập mà thiếu sự hỗ trợ,” ông Nguyễn Như Công nhấn mạnh trong lúc chỉ đạo công tác cứu hộ.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, sáng ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành đã chỉ đạo các phòng chức năng và các tổ dân cư trong toàn xã tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra toàn bộ những khu vực trũng thấp, khu vực triều cường và số hộ có nhà ở bị ngập nước để có phương án di chuyển toàn bộ những hộ này đến nơi an toàn ngay trong đêm 8/10.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú, Huỳnh Ngọc Bá, cho biết ngày và đêm 8/10, các lực lượng chức năng đang phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm người đàn ông bị mất tích do lật ghe trên sông Bàn Thạch vào hôm qua 7/10.

Cơ quan chức năng phường Quảng Phú cho biết vào chiều 7/10, ông Nguyễn Tấn D, sinh năm 1960 cùng vợ là bà Dương Thị L, sinh năm 1966, trú tại khối phố An Phú, phường Quảng Phú, dùng ghe đi cắt cỏ tại khu vực gần cầu Kỳ Phú bắc qua sông Bàn Thạch, một nhánh của sông Trường Giang thì phương tiện bị lật.

Khi ghe bị lật trên sông, bà L bám vào bao cỏ, trôi theo dòng nước gần 300 mét, rồi được người dân địa phương phát hiện, cứu vào bờ an toàn, còn ông D. bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo về vụ lật ghe trên sông, khiến một trong 2 người sử dụng phương tiện bị nước cuốn mất tích, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và lực lượng liên tại chỗ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam Lê Hồng Nghĩa cho biết, do nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đang tập trung công tác tìm kiếm và mở rộng khu vực tìm kiếm ông D.

Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý thông tin, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực thấp trũng, ven sông, suối, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, ngầm, tràn, khu vực sạt lở và sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến có mật độ lưu thông cao.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp sơ tán dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn xảy ra thiên tai. Các đơn vị quản lý hồ, đập thủy lợi, thủy điện tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi mưa, mực nước, kịp thời xử lý sự cố và thông tin đến khu vực hạ du.

Dự báo trong đêm 8/10 đến sáng ngày 9/10 tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường công tác đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, sẵn sàng các phương án để di chuyển đồng bào ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn./.

Đà Nẵng kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn kéo dài Ba đội cứu hộ, cứu nạn cùng hai tổ chỉ huy cơ động được thành lập, trong khi 5 tổ công tác với gần 130 cán bộ, chiến sỹ trực tại các địa bàn xung yếu, sẵn sàng ứng phó mưa lớn kéo dài và ngập lụt.