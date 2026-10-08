Lao động Việt Nam vô địch giải TETSU-1 GRAND PRIX toàn Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, vượt qua 33 đối thủ xuất sắc đến từ các địa phương trên khắp Nhật Bản, anh Lương Đức Quý, 33 tuổi, đã xuất sắc giành chức vô địch Giải kỹ năng thi công cốt thép toàn Nhật Bản lần thứ 6 (TETSU-1 GRAND PRIX), trở thành lao động nước ngoài đầu tiên đăng quang tại cuộc thi danh giá của ngành xây dựng nước này.

Giải đấu diễn ra ngày 3/10 tại Trung tâm Đào tạo nghề Fuji, thành phố Fujinomiya, tỉnh Shizuoka, do Hiệp hội Công nghiệp thi công cốt thép toàn quốc Nhật Bản tổ chức. Đây là cuộc thi quy tụ 34 thợ thi công cốt thép xuất sắc, đã vượt qua các vòng tuyển chọn tại nhiều khu vực trên toàn quốc.

Các thí sinh phải thực hiện bài thi lắp đặt và buộc cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật, được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên độ chính xác, chất lượng thi công và thời gian hoàn thành. Kết quả, anh Lương Đức Quý, hiện làm việc tại Công ty Tamura Kogyo, Osaka, đã giành ngôi vô địch, được trao Giải thưởng Bộ trưởng Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch.

Chiến thắng của anh Lương Đức Quý đã thu hút sự chú ý của truyền thông Nhật Bản. Báo Kensetsu Tsushin (Báo Truyền thông Xây dựng), trong bài viết đăng ngày 6/10 trên trang 2 với tiêu đề “Chức vô địch thuộc về anh Lương Đức Quý của Công ty Tamura Kogyo”, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thành tích của lao động Việt Nam, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một thí sinh nước ngoài giành chức vô địch cuộc thi.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, anh Lương Đức Quý chia sẻ về quá trình chuẩn bị, những nỗ lực vượt qua áp lực thi đấu và niềm tự hào khi trở thành người nước ngoài đầu tiên giành vị trí cao nhất tại cuộc thi.

Sinh năm 1993, anh Đức Quý sang Nhật Bản năm 2015 và làm nghề cốt thép tại Công ty Tamura, Osaka từ đó đến nay. Qua hơn một thập niên làm việc, anh tích lũy kinh nghiệm và hiện đảm nhận nhiều công việc hướng dẫn, chỉ đạo thi công tại hiện trường.

Hành trình đến giải toàn quốc bắt đầu từ vòng tuyển chọn khu vực vào tháng 6. Được công ty đăng ký dự thi, anh Quý vượt qua vòng tuyển chọn, trở thành 1 trong 3 đại diện của khu vực tham gia tranh tài tại giải toàn quốc. Với anh Quý, thử thách lớn nhất khi bước vào thi đấu là giữ vững tâm lý.

Anh giải thích rằng sự căng thẳng có thể khiến tay chân run, ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác buộc thép. Dù lần đầu dự giải này, anh đã có kinh nghiệm qua các kỳ thi tay nghề, trong đó có kỳ thi để chuyển lên diện kỹ năng đặc định số 2.

Những lần kiểm tra kỹ năng trước đó giúp anh giảm bớt áp lực khi thi đấu. Dù lần đầu tham dự giải toàn quốc, anh đã đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất, với sự tự tin được củng cố từ kết quả luyện tập và sự đánh giá, hỗ trợ của những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, anh Quý hoàn thành bài thi trong 46 phút 45 giây, đạt thời gian nhanh nhất trong số 34 thí sinh tham dự vòng chung kết.

Nhớ lại thời khắc tên mình được xướng lên ở vị trí vô địch, anh Quý chia sẻ: “Tất nhiên là vui mừng. Lúc ấy không biết nói gì”. Anh cho biết vợ con anh cũng có mặt tại cuộc thi để cổ vũ và cùng chia sẻ niềm vui khi anh giành chiến thắng.

Anh Quý bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của công ty và mong muốn tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho nơi mình gắn bó. Với những lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, anh nhắn nhủ cần tiếp tục phấn đấu, cố gắng trong công việc.

Đề cập đến việc có thí sinh nước ngoài tham gia cuộc thi năm nay, ông Shogo Iwata, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp thi công cốt thép toàn quốc Nhật Bản, đánh giá việc những người lao động có quốc tịch khác nhau cùng tranh tài, học hỏi và nâng cao tay nghề có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của ngành thi công cốt thép Nhật Bản.

Bài đăng trên báo Nhật Bản với tiêu đề "Anh Lương Đức Quý (Công ty Tamura Kogyo) giành ngôi vô địch TETSU-1 Grand Prix lần thứ 6". (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Shogo Iwata cho biết kỹ năng của người thợ cốt thép là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng. Ông nhấn mạnh việc kế thừa, phát triển và truyền lại những kỹ năng này cho thế hệ tiếp theo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành xây dựng Nhật Bản.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, Trưởng Ban tổ chức, ông Naosuke Niizuma nhấn mạnh dù ngành xây dựng ngày càng đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi số, chất lượng công trình vẫn phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực tế của những người lao động trực tiếp tại công trường.

Thành tích của anh Lương Đức Quý không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 11 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản mà còn góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần cầu tiến và khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trong những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt trong ngành xây dựng, chiến thắng của anh Lương Đức Quý là một minh chứng tích cực cho những đóng góp của người lao động Việt Nam, đồng thời cho thấy với sự đào tạo bài bản, ý chí phấn đấu và môi trường làm việc phù hợp, lao động nước ngoài hoàn toàn có thể vươn tới những vị trí dẫn đầu về kỹ năng nghề nghiệp tại Nhật Bản./.

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