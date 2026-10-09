Vụ cháy cửa hàng xe máy ở Hà Nội: Ngăn chặn cháy lan sang các cơ sở lân cận

Vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tối 8/10 đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khống chế, dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được khoảng 30 xe máy, 8 ôtô tại các cơ sở kinh doanh lân cận cùng 2 công trình xung quanh. Tổng giá trị tài sản được bảo vệ ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 8/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại cửa hàng xe máy Thành Trung, địa chỉ lô 23, ô 4 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe téc nước, 1 xe máy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và Phân đội Liễu Giai thuộc Đội khu vực số 8 được huy động chi viện. Tổng cộng, 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước cùng 33 cán bộ, chiến sỹ thuộc ba đơn vị được huy động tham gia chữa cháy.

Cửa hàng xảy ra cháy có tổng diện tích đất khoảng 340m², diện tích xây dựng khoảng 136m², gồm 3 tầng. Đám cháy ảnh hưởng toàn bộ tầng 1 và một phần tầng 2, tầng 3, với diện tích bị cháy ước tính khoảng 150m². Bên trong cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy như xăng, nhựa và các vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, khoảng 50 người thuộc lực lượng tại chỗ và người dân khu vực lân cận đã tham gia chữa cháy ban đầu, sử dụng bình chữa cháy, nguồn nước tại các cơ sở lân cận, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triển khai 4 lăng phun nước để khống chế, dập tắt đám cháy, tập trung ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình xung quanh. Công an phường, lực lượng quân sự, dân phòng, an ninh trật tự ở cơ sở và Cảnh sát giao thông cũng tham gia hỗ trợ xử lý vụ việc.

Đến 22 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và đến 23 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh./.

Hà Nội: Cháy cửa hàng buôn bán xe máy tại số 23 Nguyễn Khánh Toàn Đêm 8/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng buôn bán xe máy số 23 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, gây thiệt hại lớn về tài sản.