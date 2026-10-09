Xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ký kết Hiệp định về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Theo đó, Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được định hướng xây dựng trên diện tích 50 ha tại bản Danxang, huyện Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn, tiếp giáp Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Theo định hướng, trường sẽ được xây dựng trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập chất lượng cao của Lào, hiện đại, xanh, thông minh, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến về tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi số.

Trường có quy mô đào tạo khoảng 4.000 học sinh, sinh viên, trong đó có 500 học sinh trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học, sau đại học.

Trường có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên các ngành, lĩnh vực Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh. Trường cũng được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các cơ sở giáo dục, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa.

Việc triển khai dự án không chỉ hướng tới xây dựng cơ sở vật chất hiện đại mà còn chú trọng phát triển chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, năng lực quản trị đại học và hệ thống bảo đảm chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của Trường.

Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Tại lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập trường trong cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” của quan hệ Việt Nam - Lào. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tập trung triển khai các nhiệm vụ để thực hiện thành công dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình đối với phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác giáo dục và vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Phía Lào khẳng định tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Chủ trương thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, thể hiện quyết tâm đưa hợp tác giáo dục và đào tạo lên một tầm cao mới.

Ngày 5/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ký bản ghi nhớ về việc thành lập trường, làm cơ sở triển khai các công việc chuẩn bị. Các cơ quan chức năng hai nước đã tích cực phối hợp khảo sát, nghiên cứu mô hình tổ chức, xây dựng kế hoạch và hoàn thiện dự thảo hiệp định.

Việc hiệp định được ký kết đã xác lập khuôn khổ pháp lý, nguyên tắc hợp tác, trách nhiệm của hai bên và cơ chế phối hợp trong việc thành lập, xây dựng, phát triển và tổ chức hoạt động của trường, tạo nền tảng để triển khai dự án thống nhất, hiệu quả và bền vững.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam là biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nam – Lào, kỳ vọng mở ra phương thức hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Trước đây, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu được thực hiện thông qua việc tiếp nhận lưu học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam. Việc xây dựng một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao ngay tại Lào sẽ góp phần mở rộng cơ hội học tập, tăng cường năng lực đào tạo tại chỗ và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học hai nước hợp tác sâu rộng, thường xuyên hơn.

Đây cũng là bước phát triển từ hợp tác hỗ trợ đào tạo sang hợp tác xây dựng năng lực giáo dục đại học lâu dài, hướng tới phát huy nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Lào./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác giáo dục về khoa học, công nghệ Cuộc thi VR Robots cấp trung học tại Savannakhet thúc đẩy hợp tác giáo dục STEM giữa Việt Nam và Lào, phát triển nguồn nhân lực trẻ sáng tạo và công nghệ.