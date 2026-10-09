Chuỗi hoạt động chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới

Ngày 6/10/2026, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới chính thức công bố thông tin về chuỗi hoạt động của Chương trình và Danh sách 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới- năm 2026 là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Agribank trực tiếp tổ chức thực hiện nhằm hướng tới Kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2026) và ghi nhận dấu mốc "40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước."

Cao điểm của Chương trình năm nay là “Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới- năm 2026” sẽ diễn ra vào 20 giờ tối ngày 12/10 tại Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên VTV.

Công bố Danh sách 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026

Theo Ban Tổ chức Chương trình, Hội đồng bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 127 hồ sơ đề cử từ cấp cơ sở. Qua nhiều vòng xét chọn theo các tiêu chí khách quan, công bằng, Hội đồng đã bình chọn được 96 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

So với các năm trước đây, năm nay Ban Tổ chức đã có một số điều chỉnh, bổ sung về tiêu chí xét chọn, tập trung vào 4 nhóm, lĩnh vực đảm bảo bao quát mọi mặt của đời sống sản xuất nông thôn.

Ông Lê Văn Sáu, tân Bình, Cần Thơ. (Nguồn: Vietnam+)

Nhóm 1- Nông dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh vật tư/sản phẩm nông nghiệp.

Nhóm 2: Tích cực tham gia trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” hoặc phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.”

Nhóm 3: Tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi.

Nhóm 4: Áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tích cực đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay, hầu hết là các nông dân tiêu biểu nhất trên nhiều lĩnh vực, trong đó hầu hết tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu (sản xuất an toàn).

Có nhiều nông dân đi đầu trong việc thay đổi các mô hình, phương thức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn như tập trung, tích tụ đất đai, dồn điền, đổi thửa, sản xuất hàng hóa lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tiên phong đưa công nghệ cao, nông nghiệp số, có sáng chế, cải tiến hoặc các quy trình canh tác bền vững (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) thích ứng biến đổi khí hậu vào sản xuất.

Một số con số ấn tượng của 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc

Doanh thu cao nhất: Ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng (năm 2024); ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long, nuôi tôm đạt 200 tỷ đồng; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), chăn nuôi, cây cảnh đạt 200 tỷ đồng.

Đạt lợi nhuận cao nhất: nhuận cao nhất: Ông Đặng Văn Bảy 50 tỷ đồng/năm; ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ) 50 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang, trồng lúa): 28 tỷ đồng…

Các nông dân xuất sắc có doanh thu trên 5 tỷ đồng, có từ 69-70 người, trong đó có nhiều cá nhân đạt doanh thu từ 30-200 tỷ đồng.

Có diện tích sản xuất, liên kết sản xuất lớn nhất: Ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang, trồng lúa) có 224ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ-tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái) có 128ha.

Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944, 82 tuổi ở Cần Thơ); 2 nông dân xuất sắc trẻ nhất là nông dân Trần Vinh Thuần (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Vĩnh Long) và nông dân Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1993, 33 tuổi ở Khánh Hòa).

Ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), sản xuất, kinh doanh giống gia cầm đạt 206 tỷ đồng (năm 2024. (Nguồn: Vietnam+)

Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” - năm 2026

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” - năm 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 12/10/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

Tham dự Chương trình sẽ có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đại diện các nông dân tiêu biểu, hợp tác xã điển hình; đặc biệt là sự có mặt của 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới- năm 2026.

Anh Trầm Minh Thuần, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Ban Tổ chức, Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu năm nay sẽ có nhiều đổi mới, xứng tầm với dấu mốc “40 năm thực hiện công cuộc đổi mới Đất nước” do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Các nông dân xuất sắc không chỉ đại diện cho một vài năm hay một phong trào cụ thể, mà là đại diện cho một giai đoạn lịch sử xuyên suốt từ giai đoạn Đổi mới đất nước đến nay.

Đặc biệt, Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân xuất sắc 40 năm Đổi mới là một hoạt động thiết thực, cụ thể của Hội Nông dân Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.”

Theo dự kiến, tại buổi Lễ sẽ có các tiết mục sử thi, văn nghệ đặc sắc nhằm khắc họa, tôn vinh những hình ảnh đẹp nhất của người nông dân từ giai đoạn Đổi mới đất nước đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình cho biết: “96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay thực sự là những cá nhân, những con người tiêu biểu nhất. Họ không chỉ đại diện cho bản thân, gia đình và địa phương mà là biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam ngay từ những ngày đầu Đổi mới đất nước.

Vì thế, Chương trình Lễ tôn vinh năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điểm nhấn, bất ngờ; kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, nhằm tôn vinh người nông dân trang trọng nhất, nhiều ý nghĩa nhất.”

Ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang, trồng lúa) có 224ha. (Nguồn: Vietnam+)

Hội nghị Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt, lắng nghe Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới, vào sáng 12/10, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới với 96 nông dân về tham dự Chương trình.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ trực tiếp thông tin về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Từ đó giải đáp những kiến nghị của nông dân. Tại khuôn khổ của Hội nghị, Trung ương Hội NDVN sẽ tổ chức trao tặng Bằng khen cho 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc vì có các thành tích trong các phong trào thi đua

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X “Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới, lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X “Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.”

Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 16/10/2026 tại Hà Nội với khoảng hơn 400 đại biểu tham dự dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Anh Lê Mạnh Cường, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: Vietnam+)

Diễn đàn được tổ chức là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) về tổ chức “Tháng nghe dân nói.”

Đồng thời, thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH- BCAMTTW giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023-2033; Chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam.

Mục đích của Diễn đàn nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực nông thôn; Thông qua Diễn đàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa người dân với các cơ quan chức năng.

Góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào như xây dựng nông thôn mới; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới./.

Ông Đặng Văn Bảy (Bảy An), xã Thanh Phong, tỉnh Vĩnh Long. (Nguồn: Vietnam+)