12 ngày của những tình huống bất ngờ: Khi nhà báo học cách đối diện rủi ro

Bạo động, tấn công, sự cố dưới nước… là tình huống giả định, được thực hiện trong môi trường huấn luyện có kiểm soát nhưng mô phỏng những rủi ro mà phóng viên có thể gặp trong thực tế.

Lần đầu tiên có sự tham gia của phóng viên Việt Nam, khóa đào tạo đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ đặt người học vào những tình huống khó đoán định - để học cách phản ứng trước khi một tình huống thực sự xảy ra./.