Khởi động “Không Một Mình 2026”: Xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 9/10, tại Hà Nội, chiến dịch “Không Một Mình 2026” chính thức khởi động với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), nhấn mạnh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm sau khi xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện sớm những tình huống không an toàn, giúp trẻ biết cách tự bảo vệ và người lớn biết lắng nghe, đồng hành.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, chiến dịch năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ nâng cao nhận thức sang xây dựng năng lực bảo vệ thực chất, trong đó các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm.

“Chúng ta không thể bảo vệ các em bằng cách yêu cầu các em rời khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta cần tạo ra là một môi trường trong đó các em có thể kết nối, khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình,” Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu khởi động chiến dịch "Không một mình" năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trẻ em cần được bảo vệ nhưng không bị tước đi cơ hội số

Phát biểu tại sự kiện, bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng thế giới trực tuyến mang đến nhiều cơ hội học tập, sáng tạo, kết nối và tham gia cho trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ như bắt nạt trên mạng, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em.

Đáng chú ý, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi vừa mở ra cơ hội, vừa có thể tạo ra những hình thức tổn hại mới nếu thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đại diện UNICEF nhấn mạnh ba yêu cầu trọng tâm trong công tác phòng ngừa, ứng phó với tình trạng lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Trước hết, trẻ em phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi giải pháp, được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro, tự bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế ứng phó đồng bộ ở cấp quốc gia, với sự phối hợp giữa Chính phủ, lực lượng thực thi pháp luật, nhà trường, các tổ chức xã hội, đối tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ. Các nền tảng số cần chủ động ngăn chặn, phát hiện, gỡ bỏ nội dung xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời tích hợp các tính năng an toàn ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, dịch vụ.

“Không một cơ quan, tổ chức đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết những thách thức này,” bà Silvia Danailov khẳng định.

Theo bà, an toàn trực tuyến phải tạo tiền đề cho trẻ em tiếp cận thông tin, học tập, thể hiện bản thân và thụ hưởng lợi ích của công nghệ, thay vì trở thành rào cản đối với các cơ hội số của các em.

UNICEF đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đưa nội dung giáo dục kỹ năng số và an toàn trực tuyến vào chương trình giảng dạy trong nhà trường, đồng thời trang bị cho giáo viên, học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường số an toàn, tự tin và có trách nhiệm.

Rapper Đen là một trong những Đại sứ đồng hành chiến dịch “Không Một Mình 2026”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ nâng cao nhận thức đến hành động bảo vệ thực chất

Nếu chiến dịch năm 2025 tập trung giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rằng các em luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên mạng, thì năm 2026 hướng tới chủ động tạo dựng những kết nối an toàn ngay từ đầu.

Theo Ban tổ chức, chiến dịch sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và tương tác trong trường học, cộng đồng và trên môi trường mạng. Một trong những trọng tâm là chương trình Đại sứ An toàn số học đường, tạo cơ hội để học sinh lan tỏa kiến thức, kỹ năng và văn hóa kết nối an toàn trong cộng đồng.

Cẩm nang “Không Một Mình 2026” cũng được xây dựng theo hướng gần gũi, với những thông điệp ngắn, bài học và hành động cụ thể, giúp học sinh hình thành thói quen nhận diện sớm nguy cơ, xử lý đúng cách và tìm kiếm hỗ trợ khi cần.

Tại lễ khởi động, Ban tổ chức giới thiệu các đại sứ đồng hành gồm rapper Đen, nghệ sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ MONO, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc và MC Khánh Vy.

Ca khúc chủ đề “Lướt chạm” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác cũng được giới thiệu, góp phần truyền tải thông điệp về sự tôn trọng, tỉnh táo và trách nhiệm trong mỗi tương tác trực tuyến.

Một điểm nhấn tại lễ khởi động là ca khúc chủ đề “Lướt chạm” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Lấy cảm hứng từ những tương tác quen thuộc của giới trẻ trên môi trường số, ca khúc truyền tải thông điệp “Kết nối không tổn thương” bằng ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung, gần gũi.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch “Không Một Mình 2026”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, mỗi lần lướt qua một nội dung, chạm vào một tài khoản hay bắt đầu một cuộc trò chuyện đều có thể mở ra một kết nối mới. Tuy nhiên, mỗi kết nối cần được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, tỉnh táo và trách nhiệm. Ca khúc được kỳ vọng góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch đến cộng đồng trẻ thông qua âm nhạc, mạng xã hội và các hoạt động hưởng ứng.

Chiến dịch dự kiến tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng.

Thông qua các hoạt động này, “Không Một Mình 2026” hướng tới xây dựng mạng lưới hỗ trợ để trẻ em biết tìm đến ai khi cần giúp đỡ, cha mẹ và thầy cô có kỹ năng đồng hành, nhà trường chủ động phòng ngừa, còn cộng đồng và các nền tảng số nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em.

Thông điệp xuyên suốt của chiến dịch là trẻ em không phải lựa chọn giữa việc kết nối trên mạng và sự an toàn của bản thân. Mỗi em cần được bảo vệ, lắng nghe và hỗ trợ để có thể tự tin học tập, khám phá và trưởng thành trong môi trường số./.