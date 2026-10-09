Hội nghị Trung ương 4: Động lực cho sự tăng trưởng của Quảng Ninh

Sau 4 ngày làm việc, từ ngày 5-8/10/2026, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Những nội dung đó đã tạo động lực cho thành phố Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội những tháng cuối năm và năm 2027; đặc biệt đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý 4 năm 2026 tăng 14,96%, đưa tăng trưởng cả năm vượt 13%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Quảng Ninh đạt 12,54%, tăng 0,88 điểm % so với cùng kỳ năm 2025, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/9 đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tập trung cao độ cho mục tiêu năm 2026

Để đạt được mục tiêu, thành phố Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp tổng thể, trọng tâm. Trong đó có việc phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.”

Trọng tâm của đợt thi đua là quyết tâm hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Cùng với đó, thành phố phát động thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại-du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng...

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm,” thi đua với phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực." Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng cụ thể hóa đợt thi đua thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.

Cùng với thúc đẩy sản xuất, Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 107.300 tỷ đồng, tập trung chống thất thu, xử lý nợ thuế, thu tiền sử dụng đất và khai thác các nguồn thu mới.

Nhiều hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến nhất đã được các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng hưởng ứng đợt phát động thi đua. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân xã Bình Liêu đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm tập trung huy động tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm và hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới; quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, xã chủ động rà soát, hoàn thiện thực chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, phát triển thương mại-dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Đặng Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Liêu cho biết, cùng với phát triển kinh tế, xã chú trọng phát triển văn hóa-xã hội, kích cầu du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Song song với đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại xã Kỳ Thượng, năm 2026, địa phương được giao triển khai 47 dự án, gồm 15 dự án chuyển tiếp và 32 dự án khởi công mới, với tổng kế hoạch vốn trên 300 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, xã giải ngân kế hoạch vốn đầu năm đạt 103.228/101.074 triệu đồng, bằng 102,1% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng số hồ sơ cần giải quyết là 2.226 hồ sơ, đã giải quyết 2.204 hồ sơ, trong đó 2.193 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,5%.

Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thượng chia sẻ, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, do đó xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Lâm 1; tăng cường quản lý hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và trật tự xây dựng trên địa bàn. Xã rà soát, triển khai các nhiệm vụ theo Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã.

Địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kiểm soát chặt tiến độ từng hồ sơ, không để phát sinh hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan; duy trì tỷ lệ cao về hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới.

Giữ nhịp tăng trưởng

Với GRDP tăng 12,54% trong 9 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh đang duy trì nhịp tăng trưởng cao, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu cả năm trên 13%. Tuy nhiên, để giữ vững đà phát triển trong những năm tiếp theo, thành phố cần tiếp tục khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao năng suất, phát huy vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ, đồng thời chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026 cho thấy nền kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức bật mạnh mẽ. Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,4%/năm, tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển tiếp theo. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, 9 tháng năm 2026 tăng 26,67%, đóng góp 3,82 điểm % trong tăng trưởng GRDP.

Cùng với công nghiệp, du lịch và dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9%; doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách, cho thấy dư địa nâng cao giá trị chi tiêu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác thị trường vẫn còn lớn.

Những con số trên phản ánh sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu động lực tăng trưởng, với công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư, du lịch và dịch vụ ngày càng bổ trợ cho nhau. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy lợi thế về hạ tầng giao thông, kinh tế biển, cửa khẩu, khu kinh tế và các giá trị di sản, qua đó mở rộng không gian phát triển.

Dù đạt kết quả tích cực, duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo sẽ đòi hỏi nỗ lực lớn hơn. Mục tiêu không chỉ là giữ tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải bảo đảm tính ổn định, hiệu quả và sức chống chịu của nền kinh tế trước biến động thị trường, chi phí đầu vào, giá cả, nhu cầu xuất khẩu và những yêu cầu ngày càng cao về môi trường, công nghệ; cũng như biến động về chính trị.

Tại hội nghị gặp mặt, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2026 vào ngày 17/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, về định hướng phát triển, thành phố tập trung nguồn lực phát triển các ngành thế mạnh đột phá, bao gồm: Kinh tế biển, cảng biển và logistics; du lịch di sản, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu; kinh tế số, kinh tế xanh và hạ tầng đô thị thông minh.

Trước hết, thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, coi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với đó, thành phố cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thành phố cần thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới thiết bị, nâng cao năng suất lao động, phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng kinh tế số, logistics, thương mại biên giới và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Đối với du lịch, Quảng Ninh cần chuyển trọng tâm từ tăng lượng khách đơn thuần sang nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các dịch vụ đêm, du lịch văn hóa, di sản.

Theo ông Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Quảng Ninh cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những khu vực có lợi thế về hạ tầng, kết nối, dịch vụ và khả năng tạo động lực tăng trưởng; hạn chế phát triển dàn trải, sử dụng đất kém hiệu quả. Thành phố lấy tăng trưởng xanh làm nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức không gian. Không gian xanh, mặt nước, hành lang sinh thái, cảnh quan và các khu vực có giá trị di sản phải được xác định trước, làm khung cho phát triển xây dựng. Quảng Ninh phát triển đô thị theo sức chịu tải của hạ tầng và môi trường. Hạ tầng phải đi trước một bước; phát triển đô thị phải gắn với giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, trường học, y tế, không gian công cộng và chất lượng sống của người dân.

Giữ vững đà tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào những đợt tăng tốc ngắn hạn, mà cần một mô hình phát triển có nền tảng vững chắc, trong đó nguồn lực được phân bổ hiệu quả, doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lợi thế địa phương được chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực chất.

Với nền tảng đã tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới trong điều hành và tháo gỡ điểm nghẽn, thành phố Quảng Ninh có cơ sở để hướng tới tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cao chất lượng và tính bền vững của nền kinh tế./.

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