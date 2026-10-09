Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư của Lào; kiểm điểm tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào và định hướng trong thời gian tới; đánh giá tiềm năng hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước; nêu đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng trao đổi về biện pháp thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoáng sản, cao su, năng lượng, đường sắt, đường bộ, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.

Theo thông tin từ Hội nghị, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 có 24 dự án mới với 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng, cảng Vũng Áng, hạ tầng năng lượng và hợp tác điện năng.

Phía Việt Nam đang đẩy nhanh, rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy trước kế hoạch đề ra. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục vạn lao động Lào; đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, hai Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức tốt Hội nghị khi hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (1977-2027).

Hai Thủ tướng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời bàn giải pháp để hợp tác đầu tư giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được, song hai Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn hạn chế. Một số dự án còn chậm tiến độ; thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng còn vướng mắc, như các doanh nghiệp đã phản ánh. Kim ngạch thương mại song phương 8 tháng đầu năm 2026 mới đạt khoảng 1,65 tỷ USD.

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất, sức cạnh tranh làm động lực chính; phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đã ban hành và đang triển khai quyết liệt nhiều nghị quyết đột phá về khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, an ninh năng lượng, giáo dục-đào tạo, văn hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, dù thế giới còn nhiều biến động, nhưng kinh tế vĩ mô của Việt Nam cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, duy trì đà tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Trong đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 9,01%, cao nhất trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% và vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Việt Nam cũng vừa chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao (1/7/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Với sự chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời đánh giá các bộ, ngành, địa phương hai nước đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ, xử lý được nhiều vướng mắc kéo dài của các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, mà trước hết là tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo đó, hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội-Vientiane; vận hành, khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030.

Thứ hai, cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Thứ ba, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; kịp thời tham mưu, xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các cơ quan của Lào tiếp thu đầy đủ kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị; việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc cần hai bên phối hợp thì đưa vào chương trình làm việc của Ủy ban liên Chính phủ, mọi việc phải có địa chỉ, thời hạn và trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Thứ năm, tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính-ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch. Việt Nam cũng luôn chào đón doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chuyển tài sản chính trị vô giá đó thành nguồn lực phát triển mới cho nhân dân hai nước.”

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì sự hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đánh giá rất cao chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhất trí cao với những đánh giá của Thủ tướng Lê Minh Hưng về quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nói riêng.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này góp phần quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác và hỗ trợ để nền kinh tế của hai nước ngày càng phát triển, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hợp tác và phấn đấu đạt các mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về những định hướng thời gian tới; cho biết phía Lào ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý và xúc tiến đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Lào đề nghị các doanh nghiệp của hai nước, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là đẩy mạnh hợp tác theo hình thức cổ phần; giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ với tinh thần anh em, qua đó giúp các doanh nghiệp Lào ngày càng phát triển.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là các công ty lớn đến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư sang Lào ngày càng nhiều hơn trên các lĩnh vực mà phía Chính phủ Lào ưu tiên, khuyến khích; đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tiếp tục kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và phía Lào sẽ lắng nghe, ghi nhận thông tin và cùng giải quyết triệt để.

Cũng tại Hội nghị, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác các dự án giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn đây sẽ là những dự án hiệu quả, thiết thực, mang lại việc làm, nguồn thu và giá trị mới; góp thêm nhịp cầu kết nối hai nền kinh tế, hai đất nước và hai dân tộc./.

Hai thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.