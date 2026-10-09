Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

Sáng 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng rời Thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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