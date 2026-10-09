Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Trong chương trình thăm chính thức Lào, sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Sáng 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng rời Thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Với nền tảng đã tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới trong điều hành và tháo gỡ điểm nghẽn, thành phố Quảng Ninh có cơ sở để hướng tới tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030.
Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2026, hai nước trao 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, tập trung vào năng lượng, chuyển đổi số, tài chính và dịch vụ.
Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế về chính đảng và xã hội mới tại Mexico, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Việt Nam kêu gọi các nước củng cố tiến trình kiểm điểm NPT, tăng cường thực hiện các cam kết chung; kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tăng cường đối thoại giảm thiểu rủi ro hạt nhân.
Nhân chuyến thăm chính thức Lào, sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel) - liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel và Lao Asia Telecom.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Trong chương trình thăm chính thức Lào, sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Trí thức Việt Nam tại Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy hợp tác chính trị, khoa học, giáo dục và doanh nghiệp qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 60 năm, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản chung quý báu của hai dân tộc.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
Nghị định 383/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 09/2026/NĐ-CP về vị trí và chức năng của Bộ Tư pháp theo hướng bổ sung chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.
Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2031.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào với các tổ chức tương ứng của Lào.
Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật" nhằm tạo hạ tầng dữ liệu quốc gia thông minh, ứng dụng AI First để đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong công tác tổ chức APEC; tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ hợp tác, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, xây dựng , ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027.
Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với các bang có tiềm năng kinh tế lớn của Ấn Độ, trong đó có Gujarat, nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước.
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ.
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu.
Trong chương trình thăm chính thức Lào, tối 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Trong chương trình thăm chính thức Lào, tối 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục truyền thống của Lào.
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.
Việc KBS mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong hợp tác báo chí, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Các diễn giả cho rằng để quản lý cạnh tranh, cần dựa vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), tăng cường đối thoại và xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp.
Hội nghị Trung ương 4 đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.
Tối 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.
Chính sách nhân tài được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An.