Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào

Chính sách nhân tài được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An.