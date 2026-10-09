Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định số 221-QĐ/TW, ngày 5/10/2026).

Quy định số 221-QĐ/TW gồm 9 Điều, bao gồm những nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

1. Phạm vi: Quy định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (nơi thường trú và tạm trú) trong việc thực hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

2. Đối tượng: Đảng viên đang công tác tại các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên.

Trách nhiệm của từng đối tượng đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú thực hiện như sau:

a) Đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, lấy nhận xét nơi cư trú nhưng được miễn sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi cư trú, gồm:

- Đảng viên đang phải điều trị bệnh hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm.

- Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động.

b) Đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi tạm trú, lấy nhận xét nơi tạm trú và sinh hoạt với cấp uỷ của tổ chức đảng nơi tạm trú, gồm:

- Đảng viên công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi thường trú.

- Đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi thường trú.

- Đảng viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi thường trú.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trở lên; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà; đảng viên làm việc xa không thường xuyên về nơi thường trú.

c) Đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú và không phải lấy nhận xét nơi cư trú, gồm:

- Đảng viên công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

- Đảng viên công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trở lên.

d) Đảng viên không thuộc đối tượng tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này thì phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, lấy nhận xét nơi cư trú và sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi cư trú theo quy định.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần xây dựng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong việc nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

2. Nhận xét thẳng thắn, trung thực các ưu điểm và hạn chế đối với đảng viên đang công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

3. Kết quả nhận xét đối với đảng viên phải được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường điện tử, không làm phát sinh thủ tục hành chính.

4. Việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức đảng, đảng viên.

5. Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được trên môi trường điện tử thì việc lấy ý kiến, nhận xét được thực hiện bằng hình thức phù hợp; sau đó phải cập nhật đầy đủ lên trên môi trường điện tử.

Điều 3. Trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú

1. Đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm:

- Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

- Gần gũi, gắn bó với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

- Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú.

- Đảng viên có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin khi có sự thay đổi về nơi cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi; chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân được cập nhật, bổ sung và báo cáo chi bộ nơi công tác.

- Khi nhận được nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú, nếu đảng viên nhận thấy ý kiến nhận xét, đánh giá chưa khách quan thì có quyền phản ánh, giải trình, đề nghị chi uỷ, chi bộ (nơi không có chi ủy) và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cư trú xem xét.

2. Tổ chức đảng nơi công tác và cư trú có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú.

- Kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại nơi cư trú.

- Phối hợp, trao đổi thông tin về đảng viên; kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh liên quan đến đảng viên để xem xét, giải quyết xử lý theo thẩm quyền.

- Tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và cư trú có trách nhiệm tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của nhân dân và đảng viên nơi cư trú để giải quyết hoặc chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Điều 4. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Trường hợp đang thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị không tham dự được phải báo cáo chi ủy nơi cư trú và thực hiện góp ý bằng hình thức phù hợp (nếu có). Tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các hoạt động tại nơi cư trú với tinh thần khách quan, trách nhiệm, đúng thẩm quyền.

4. Tham gia các hoạt động, phong trào tại nơi cư trú phù hợp với điều kiện công tác, thời gian, hoàn cảnh thực tế, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Điều 5. Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi công tác

1. Chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi uỷ) lập danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú; kịp thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin khi đảng viên có sự thay đổi về nơi cư trú.

2. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác căn cứ đề nghị của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) cập nhật, quản lý thông tin những đảng viên của đơn vị mình thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú, lưu động hoặc công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.

3. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác cập nhật, thông báo cho cấp ủy nơi cư trú biết khi đảng viên chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xóa tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng.

4. Chủ trì, phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định này.

5. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi đảng viên cư trú để thực hiện công tác cán bộ (khi cần thiết).

- Khi cần lấy ý kiến nhận xét đối với đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú để phục vụ công tác cán bộ, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú cho ý kiến nhận xét.

- Trong trường hợp cần thiết, cử đại diện cấp ủy gặp gỡ, trao đổi với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình và lấy ý kiến nhận xét trước khi thực hiện công tác cán bộ hoặc khi đảng viên cho rằng việc nhận xét của nơi cư trú chưa khách quan.

6. Thông báo cho đảng viên biết về ý kiến nhận xét, đánh giá của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết.

Điều 6. Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi cư trú

1. Đảng ủy trực thuộc cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở thì đảng ủy xã, phường, đặc khu ủy quyền cho ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức) tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú ở địa phương mình; giới thiệu về các chi ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố.

2. Chi ủy, chi bộ (nơi không có chi uỷ) nơi cư trú tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú ở đơn vị mình; thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

3. Chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chủ động họp với ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để nhận xét đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình, gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, xác nhận và gửi đến tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác.

- Chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú đề xuất cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên đang công tác có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú hoặc xem xét, xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt (nếu có).

- Kịp thời cập nhật kết quả nhận xét của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú lên môi trường điện tử:

+ Sau khi cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật.

+ Sau khi chi ủy, chi bộ nơi cư trú họp thống nhất (báo cáo và được ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức xác nhận) đảng viên vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của địa phương hoặc không chấp hành Quy định này.

4. Đảng ủy trực thuộc cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở thì đảng ủy xã, phường, đặc khu ủy quyền cho ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức) xác nhận kết quả nhận xét của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên công tác.

5. Khi có yêu cầu của cấp ủy nơi đảng viên công tác, cấp uỷ cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú phối hợp kiểm tra, giám sát đối với đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú và cho ý kiến đối với trường hợp các tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác lấy ý kiến để phục vụ công tác cán bộ (khi cần thiết).

6. Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc chuyên đề cần tham khảo ý kiến đảng viên đang công tác, giúp đảng viên nắm được thông tin, tham gia góp ý kiến.

Điều 7. Thẩm quyền xem xét, quyết định

Trên cơ sở đề nghị của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi đảng viên đang công tác, đảng ủy trực thuộc cơ sở hoặc ban thường vụ đảng ủy cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở) nơi công tác chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đối tượng đảng viên thuộc Điểm a, b, c Điều 1 theo thẩm quyền.

Điều 8. Mẫu phiếu nhận xét

1. Đảng viên thuộc đối tượng nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 thực hiện lấy nhận xét theo Mẫu 1 (mẫu đính kèm).

2. Đảng viên thuộc đối tượng nêu tại Điểm b, d Khoản 2 Điều 1 thực hiện lấy nhận xét theo Mẫu 2 (mẫu đính kèm).

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy định và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống, nền tảng, ứng dụng liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác trên môi trường điện tử.

3. Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Quy định này.

4. Quy định này thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện./.

(Quy định số 221-QĐ/TW và Mẫu 1, Mẫu 2 trong file đính kèm: qudtw221.signed.pdf)

Tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cũng như sự giám sát của tổ chức Đảng, của nhân dân đối với đảng viên ở nơi cư trú.