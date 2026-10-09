Việt Nam khẳng định vai trò tích cực tại diễn đàn các chính đảng tiến bộ quốc tế

Nhận lời mời của Đảng Lao động Mexico (PT), từ ngày 6-8/10, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 30 tại thủ đô Mexico City, thăm và làm việc tại Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tham dự lễ khai mạc hội thảo sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam) quy tụ 360 đại biểu đến từ 39 quốc gia, đại diện 101 tổ chức và chính đảng thuộc các châu lục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, đoàn kết và hợp tác giữa các lực lượng chính trị tiến bộ trên thế giới.

Tại hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm đã giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ra đời từ năm 1996, Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” do đảng PT tổ chức tiếp tục duy trì một diễn đàn quốc tế có ý nghĩa đối với phong trào cánh tả và tiến bộ, tạo điều kiện để các chính đảng trao đổi quan điểm, đánh giá những chuyển biến của tình hình thế giới và tìm kiếm các phương thức hợp tác vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội. Đặc biệt, lễ khai mạc năm nay có sự tham dự của cựu Tổng thống Colombia Gustavo Petro và thông điệp trực tuyến của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho lãnh đạo Viện đào tạo cán bộ đảng Morena cầm quyền. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Với chủ đề xoay quanh những biến chuyển của phong trào cánh tả trong 30 năm qua, sự hình thành các khối mới trong đời sống quốc tế, xu hướng chuyển dịch sang trật tự thế giới đa cực và các mô hình xã hội chủ nghĩa đương đại, hội thảo năm nay tập trung trao đổi những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của các dân tộc.

Các nội dung được đề cập gồm mô hình phát triển kinh tế-xã hội, chủ quyền quốc gia, hòa bình thế giới, chủ nghĩa phát xít mới, hội nhập khu vực, những điều chỉnh trong quan hệ quốc tế và triển vọng hợp tác giữa các lực lượng tiến bộ.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng đoàn Việt Nam Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao nỗ lực của Đảng PT và cá nhân Thượng nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutiérrez trong việc duy trì diễn đàn thường niên, đặc biệt trong bối cảnh Diễn đàn Sao Paulo không được tổ chức trong hai năm gần đây.

Theo ông, việc tiếp tục tạo dựng không gian đối thoại giữa các chính đảng và tổ chức tiến bộ từ nhiều khu vực càng có ý nghĩa khi trật tự thế giới đang chuyển đổi, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các cấu trúc hợp tác quốc tế được điều chỉnh và những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen phức tạp.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho bà Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI). (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh câu hỏi về “một xã hội mới” không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn đặt ra yêu cầu thực tiễn về mô hình phát triển và phương thức tổ chức xã hội phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Từ kinh nghiệm Việt Nam, ông khẳng định xây dựng xã hội mới phải xuất phát từ thực tiễn đất nước, gắn với lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kiên định mục tiêu chiến lược, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, phương thức và chính sách phát triển.

Theo Trưởng đoàn Việt Nam, công cuộc Đổi mới từ năm 1986 do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng cho thấy phát triển kinh tế cần gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội; con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Một xã hội mới không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô nền kinh tế, mà còn ở khả năng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và mở rộng cơ hội để người dân tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển.

Đề cập xu hướng hình thành thế giới đa cực, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Việt Nam cho rằng các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình; các chính đảng cũng cần mở rộng trao đổi để tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và thúc đẩy những mục tiêu chung về hòa bình, phát triển, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu cầm trên tay cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Đáng chú ý, tại hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm đã giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp thông tin chính thống về tư duy, tầm nhìn và những định hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đảng PT Mexico xuất bản, cuốn sách gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ tháng 8/2024 đến nay, với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Nội dung ấn phẩm tập trung vào các định hướng lớn trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, giữ vững hòa bình, bảo đảm an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá về cuốn sách, Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư PT nhấn mạnh ấn phẩm phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao phúc lợi và đời sống nhân dân, trong đó đánh giá cao mô hình Đổi mới được triển khai từ năm 1986, với những điều chỉnh đồng bộ trong kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế và chính sách xã hội; đồng thời nhận định việc đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung tâm, đẩy mạnh số hóa và phát huy vai trò khoa học-công nghệ sẽ tạo triển vọng phát triển tích cực cho Việt Nam.

Thượng nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutiérrez giơ cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ ​tại hội thảo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trong khi đó, cựu nghị sỹ Rafael Méndez thuộc đoàn Cộng hòa Dominicana cũng bày tỏ sự quan tâm đối với quá trình phát triển của Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng xã hội mới. Ông đánh giá những tiến bộ mà Việt Nam đạt được là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các lực lượng mong muốn xây dựng một xã hội quan tâm đến tầng lớp người nghèo, bảo đảm điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên cử đoàn đại biểu tham dự diễn đàn thể hiện sự coi trọng đối ngoại Đảng, đồng thời khẳng định chủ trương chủ động đóng góp vào các cơ chế đối thoại và hợp tác đa phương.

Qua trao đổi kinh nghiệm phát triển, giới thiệu các ấn phẩm chính luận và tăng cường quan hệ với các chính đảng trên thế giới, Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông tin về đường lối đổi mới, quan điểm đối ngoại độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận quốc tế về hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico và tham dự Hội thảo Quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới,” Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền, có cuộc làm việc với lãnh đạo Viện Đào tạo cán bộ đảng Morena và bà Sofia Carvajal - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI).

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City.

Được xây dựng từ năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sỹ Đinh Đăng Định chụp khi Người ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, Tượng đài Hồ Chủ tịch là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Mexico./.​

TTXVN phối hợp với Đảng lao động Mexico phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay.