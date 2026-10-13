Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Điện Kremlin khẳng định Nga không thiếu thị trường xuất khẩu dầu diesel

Ông Trump đề xuất đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương

Hàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

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Minh Hiếu