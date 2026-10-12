Chính trị

Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Gruzia, mở ra cơ hội hợp tác

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia nhận định chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương.

Tâm Hằng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Maka Botchorishvili trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đông Âu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Maka Botchorishvili trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đông Âu. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia, bà Maka Botchorishvili, nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.

Bà Botchorishvili đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đông Âu trong lễ đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại sân bay về ý nghĩa của chuyến thăm này đối với quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng Botchorishvili cho biết hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu nhưng chưa từng có các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đặc biệt ở khu vực Nam Caucasus mà cả của Việt Nam, và bà tin rằng chuyến thăm này có thể góp phần phát triển hợp tác và quan hệ đối tác tốt đẹp giữa hai nước.

Theo bà Phó Thủ tướng, Gruzia đang có kế hoạch mở đại sứ quán tại Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Việt Nam là lời tuyên bố của Gruzia muốn phát triển hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Bà bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ mang lại những cơ hội mới trong quan hệ giữa hai nước.

Bà Botchorishvili nhấn mạnh Việt Nam và Gruzia đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội, và thật ấn tượng khi thấy hai nước đang phát triển về mặt kinh tế.

Cả hai nước đều có vị trí chiến lược và tầm quan trọng này ngày nay rất rõ rệt, sự hợp tác giữa hai bên rất quan trọng. Quan trọng là phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế, phát triển hợp tác trong lĩnh vực logistics và xem xét Gruzia có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào về vận tải và quá cảnh. Việt Nam và Gruzia cũng đều có sức hấp dẫn về mặt du lịch và cũng có thể phát triển hợp tác trong lĩnh vực đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân #đại sứ quán Gruzia
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