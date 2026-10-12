Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026./.

Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.