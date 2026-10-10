Tăng cường tuyên truyền pháp luật biên giới cho các trưởng bản Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 8/10, tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào), Bộ Ngoại giao Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2.”

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026).

Hội nghị do ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và ông Anouparb Vongnorkeo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, đồng chủ trì.

Tham dự có gần 300 đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương có chung đường biên giới của hai nước, cùng các trưởng bản tiêu biểu thuộc 10 tỉnh biên giới của Lào và 8 tỉnh biên giới của Việt Nam.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, các hiệp định, nghị định thư và quy định pháp luật về biên giới của hai nước; qua đó giúp cán bộ, lực lượng chuyên trách và các trưởng bản nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự và hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực biên giới. Đây cũng là dịp củng cố tình đoàn kết, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về 5 chủ đề, gồm tình hình an ninh, trật tự tại khu vực biên giới; vai trò của Mặt trận bản và Trưởng bản trong tuyên truyền pháp luật; quốc tịch và hộ khẩu của cư dân biên giới; tình hình công tác biên giới và hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới; quy định về xuất nhập cảnh, thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới và những vấn đề liên quan.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, hướng tới xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và bền vững lâu dài.

Các đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại hội nghị, hai đồng chủ trì đánh giá cao sự phối hợp của cơ quan biên giới trung ương hai nước, chính quyền tỉnh Savannakhet cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hai bên nhấn mạnh vai trò nòng cốt của trưởng bản, già làng, ban công tác mặt trận và người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ.

Hai đồng chủ trì bày tỏ tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phổ biến nội dung hội nghị tại địa phương, vận động người dân tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm như xâm canh, xâm cư, di cư tự do và kết hôn không đúng quy định; đồng thời mở rộng mô hình kết nghĩa “Bản-bản,” tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cư dân biên giới.

Trong thời gian tham dự hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào)./.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Lào dịp Quốc khánh 2/9.