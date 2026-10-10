Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với trách nhiệm phục vụ nhân dân

Đánh giá cao bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ, đảng viên tại thành phố Cần Thơ đặc biệt thể hiện sự đồng tình với yêu cầu: xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn, gắn chặt với năng lực thực thi và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: các quyết sách phải hướng đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan, đây là định hướng có ý nghĩa rất thiết thực, bởi trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc hoạch định đúng chủ trương, cần phải đủ năng lực tổ chức thực hiện thật tốt, khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm ở tầm nhìn hay mục tiêu được xác định, mà còn ở sản phẩm sau chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung mà còn quan tâm thực chất hơn với đội ngũ đủ bản lĩnh chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan đơn vị để đảm bảo toàn bộ máy bộ máy đủ sức phát huy quyền làm chủ, biết làm chủ và làm chủ để củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan bày tỏ tâm đắc với ba nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đó là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm phục vụ nhân dân; Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ và thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm thực thi; Phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và kiểm soát quyền lực.

Ba nội dung này không thể tách rời mà thành một thể thống nhất cho yêu cầu phát triển năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Từ góc độ Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan cho rằng những định hướng này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: lấy năng lực thực thi công vụ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải góp phần hình thành đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực số, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đối với thành phố Cần Thơ, Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan mong muốn những định hướng lớn của Trung ương sẽ tiếp tục tạo động lực để thành phố phát huy tốt hơn vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan cũng mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Khi các quyết sách được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có kiểm tra, giám sát và lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng, những định hướng chiến lược của Trung ương sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững và thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò, vị thế của mình trong khu vực...

Bà Trương Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Còn theo bà Trương Thị Hồng Vân, Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa định hướng chiến lược rất sâu sắc, đặt các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 trong tổng thể mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Điểm cốt lõi là gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, 2045 với yêu cầu hành động ngay trong giai đoạn trước mắt. Ấn tượng với thông điệp xuyên suốt của bài phát biểu là phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội. Đây sẽ là tiền đề quyết định để Nghị quyết Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong phát triển đất nước và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Theo bà Trương Thị Hồng Vân, Hội nghị Trung ương 4 có ý nghĩa quan trọng trong phát triển lý luận, làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức mới, việc tổng kết thực tiễn một cách khách quan, khoa học sẽ tạo cơ sở để xác định đúng định hướng, mô hình và động lực phát triển đất nước trong dài hạn.

Những quyết sách được thông qua tại Hội nghị sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, khơi thông mọi nguồn lực và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, qua đó tạo động lực bứt phá toàn diện cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Các quyết sách này không chỉ định hình tầm nhìn dài hạn mà còn trực tiếp giải quyết các các vấn đề thực tiễn cấp bách, bảo đảm tăng trưởng nhanh đi đôi với phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân

Đối với thành phố Cần Thơ, bà Trương Thị Hồng Vân kỳ vọng các định hướng, quyết sách của Trung ương sẽ tạo thêm cơ sở và động lực để thành phố phát huy vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực liên kết vùng và chất lượng tăng trưởng. Từ những quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương đến hành động cụ thể ở thành phố sẽ đưa đất nước và Cần Thơ vững bước phát triển, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phồn vinh chung của dân tộc./.

Hội nghị Trung ương 4: Nâng cao hiệu quả thực thi nghị quyết Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng Hội nghị Trung ương 4 đề cập những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.