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IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz là "ranh giới đỏ chiến lược" của Iran

Mạng tin tức iranintl.com dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cảnh báo Mỹ và các thế lực "bên ngoài khu vực" khác không có quyền can thiệp vào Eo biển Hormuz.

Viết Thành
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IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz là "ranh giới đỏ chiến lược" của Iran
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz là “ranh giới đỏ chiến lược” của Iran.

Iran đạt thỏa thuận với Oman về tuyến đường an toàn ở Hormuz.

Nổ súng tại bang Bavaria (Đức) khiến 2 người thiệt mạng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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