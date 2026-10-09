Iran đạt thỏa thuận với Oman về tuyến đường an toàn ở Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran cho biết đã đạt thỏa thuận với Oman về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz và cơ chế thông báo các tuyến đường này cho các cơ quan quốc tế liên quan.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đang tiến hành các cuộc “thảo luận hiệu quả” với Tehran và sẽ không tiến hành hoạt động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, dù Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.

Theo trang tin The New Arab ngày 8/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và thiết lập an ninh trong khu vực cũng như tại eo biển Hormuz.

Ông nói Iran sẽ chuyển phản hồi đối với các đề xuất của Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải.

Trong khi đó, kênh truyền hình tiếng Ba Tư Iran International dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi ngày 8/10 cho rằng Mỹ và các lực lượng bên ngoài khu vực không có quyền can thiệp vào eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích (Vịnh Persian).

Ông đồng thời nêu rõ Iran sẽ đáp trả các mối đe dọa hoặc hoạt động hải quân mà nước này cho là trái phép.

Trong thông điệp nhân Ngày Hải quân IRGC, ông Vahidi cho biết Hải quân Iran có khả năng sử dụng tên lửa chính xác, thiết bị bay không người lái tấn công, tàu cao tốc, tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ bờ biển. Ông mô tả eo biển này là “lằn ranh đỏ” chiến lược của Iran.

Trong khi đó, ngày 8/10, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết Washington đang có “những cuộc thảo luận hiệu quả” với Tehran, song khẳng định lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ. Ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung các cuộc thảo luận.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố như vậy sau khi giá dầu tăng do truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang xem xét khả năng tiến hành các hoạt động quân sự mới nhằm vào các mục tiêu của Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trước đó, tạp chí The Atlantic và báo The New York Times đưa tin Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công các mục tiêu tại Iran.

Cùng ngày, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran ra thị trường nước ngoài.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này nhắm vào những tàu thuộc mạng lưới vận chuyển dầu mà Washington gọi là “hạm đội bóng tối” của Iran, cùng các công ty sở hữu tàu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói mục tiêu của động thái này là cắt giảm nguồn tài chính mà Tehran sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực./.