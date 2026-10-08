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Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem chuyển thành Phái bộ Anh

Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem chấm dứt hoạt động từ 8/10, song 7 nhà ngoại giao Anh tiếp tục làm việc tại đây dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem với quy chế, phạm vi hoạt động hạn chế.

Thanh Bình
Quang cảnh khu phố Silwan ở Đông Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh khu phố Silwan ở Đông Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 8/10, Chính phủ Israel cho biết đã đạt thỏa thuận với Anh về quy chế hoạt động của Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, trong đó cơ sở ngoại giao này sẽ không còn hoạt động với tư cách Tổng lãnh sự quán, song một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao Anh sẽ tiếp tục làm việc tại đây dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 8/10 theo quyết định mà Israel công bố hồi tháng Chín.

Theo ông Sa'ar, Tổng lãnh sự cùng 19 nhà ngoại giao Anh sẽ rời Israel, trong khi 7 nhà ngoại giao được phép tiếp tục làm việc tại tòa nhà với phạm vi hoạt động hạn chế. Tòa nhà vẫn thuộc sở hữu của Chính phủ Anh và sẽ được sử dụng làm Phái bộ Anh tại Jerusalem.

Các nhà ngoại giao còn lại sẽ tiếp tục một số hoạt động liên quan tới người Palestine.

Ngoại trưởng Sa'ar cho rằng động thái trên là biện pháp đáp trả một loạt chính sách của Anh nhằm vào Israel, trong đó có các biện pháp trừng phạt liên quan đến các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng và những hạn chế đối với xuất khẩu quốc phòng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband bác bỏ quan điểm cho rằng Tổng lãnh sự quán đã bị đóng cửa hoàn toàn, đồng thời khẳng định cơ sở này sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem và duy trì các hoạt động với người Palestine.

Ông Miliband cũng phản đối thẩm quyền pháp lý của Israel trong việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán, cho rằng Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Anh khẳng định Tổng lãnh sự quán đã hoạt động tại Jerusalem gần 200 năm và London không công nhận quyền của Israel trong việc đơn phương chấm dứt hoạt động của cơ quan này.

Quan hệ Anh-Israel thời gian gần đây gia tăng căng thẳng sau khi London áp dụng một số biện pháp nhằm gây sức ép với Israel liên quan tình hình tại Bờ Tây. Israel cho rằng các biện pháp này mang tính chất trừng phạt và đã quyết định thu hẹp đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Anh tại Jerusalem.

Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem từ lâu đóng vai trò quan trọng trong quan hệ của London với Palestine. Khác với nhiều cơ quan ngoại giao khác, cơ quan này phụ trách các vấn đề liên quan đến người Palestine và không trực thuộc Đại sứ quán Anh tại Israel ở Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)
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