Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp thường xuyên là Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương, được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tích cực huấn luyện xây dựng lực lượng lớn mạnh, vừa anh dũng chiến đấu, chi viện, phối hợp chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)