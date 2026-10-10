Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng Thái hậu Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia
Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni.
Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm Công ty sữa Angkor Milk.
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Hội thảo khoa học tập trung đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, gỡ điểm nghẽn chính sách và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh,” cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Campuchia Hun Many nhất trí thúc đẩy hợp tác, giao lưu thanh niên, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng, đào tạo; bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi thị sát, kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều triển vọng như khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026).
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng Hội nghị Trung ương 4 đề cập những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.
Quan hệ Quốc hội Việt Nam-Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển mức độ cao, với giao lưu cấp cao thường xuyên, hợp tác cơ chế hóa ngày càng hoàn thiện.
Sáng 10/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên."
Trải qua 72 năm, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội xứng tầm thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại.
72 năm đã đi qua nhưng ký ức về mùa Thu năm 1954 vẫn vẹn nguyên giá trị, hun đúc niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Hà Nội.
Thời gian qua, nước ta đã đạt được một số kết quả bước đầu trong khai thác, phát triển không gian tầm thấp; tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất kết hợp cung ứng nông sản với việc hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực sản xuất trong nước; đồng thời nghiên cứu các mô hình hợp tác ba bên.
Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội phải không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, đặt vòng hoa tại ba đài tưởng niệm, thể hiện sự tri ân và khẳng định quyết tâm vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
Chuyến thăm không chỉ là sự nối tiếp truyền thống hữu nghị vĩ đại, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa sự gắn kết chiến lược giữa 2 nền kinh tế Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết nếu kết nối tốt, nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.
Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có Cuộc gặp hai Đảng.
Việt Nam và Campuchia nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu, trong đó Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị.
Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác.
Trong chương trình thăm chính thức Campuchia, chiều 9/10, tại Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026.
Chiều 9/10/2026, tại trung tâm Thông tấn quốc gia, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cấp Ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026.