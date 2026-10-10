Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng Thái hậu Campuchia

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Thời gian qua, nước ta đã đạt được một số kết quả bước đầu trong khai thác, phát triển không gian tầm thấp; tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực.