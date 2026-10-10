Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng Thái hậu Campuchia

Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng thái hậu Campuchia Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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