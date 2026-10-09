Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia

Chiều 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Techo về phía Campuchia có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Bin Trachhai, Đại diện Ủy ban quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ung Rachana, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath, lãnh đạo Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.



Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia.



Theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp lợi ích của mỗi nước.



Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường.

Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho dấu mốc Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2027./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị.

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