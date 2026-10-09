Đảng ủy TTXVN trao tặng Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những chiến sỹ cộng sản tiền bối, người học trò, cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.