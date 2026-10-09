Đảng ủy TTXVN trao tặng Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng

81 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những mốc son tự hào
81 năm qua, TTXVN không ngừng lớn mạnh, không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước.
Chiều 9/10/2026, tại trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026.
Chuyển đổi số đang thúc đẩy báo chí Việt Nam đổi mới toàn diện từ mô hình tòa soạn, ứng dụng AI, phát triển sản phẩm đa phương tiện đến làm chủ dữ liệu và đa dạng nguồn thu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 tặng 4 đảng viên là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội.
Chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển.
Chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thành kính dâng hoa, bày tỏ sự kính trọng, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Viettel/Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn Lào.
Cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước.
Sau lễ đón chính thức, chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.
Chiều 9/10/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Hương Trà khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Bỉ.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, đặt hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, đặt hoa tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, là sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 17/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.
Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc được kỳ vọng tích cực học tập, nghiên cứu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đúng 11h10 ngày 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Wattay ở thủ đô Vientiane, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Thủ tướng trân trọng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước.
Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những chiến sỹ cộng sản tiền bối, người học trò, cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Viettel/Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn Lào.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành, tác động lớn đến sự phát triển.
Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Việc nhận diện đúng nhân tài, giao nhiệm vụ phù hợp, trao quyền, bảo đảm điều kiện làm việc và đánh giá bằng kết quả thực chất là những vấn đề được các chuyên gia đặt ra.
Điện Biên hướng tới tăng trưởng GRDP 13,97% trong quý 4, đẩy mạnh đầu tư, du lịch, công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng 11,02% cả năm 2026.
Với nền tảng đã tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới trong điều hành và tháo gỡ điểm nghẽn, thành phố Quảng Ninh có cơ sở để hướng tới tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030.
Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2026, hai nước trao 17 giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, tập trung vào năng lượng, chuyển đổi số, tài chính và dịch vụ.