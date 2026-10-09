Chính trị

Đảng ủy TTXVN trao tặng Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng

Chiều 9/10/2026, tại trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026.

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Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
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Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
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Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
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Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Huy hiệu cho các đồng chí 40 năm; 35 năm và 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam #Huy hiệu Đảng TP. Hà Nội
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