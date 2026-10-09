Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá công tác 9 tháng, xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; cho ý kiến về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển. Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ: Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ.

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến góp ý thẳng thắn của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ quan trọng nhất là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý 4.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026. Yêu cầu cao nhất là chất lượng và tính kịp thời của thể chế; tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, phải thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bí thư Đảng ủy của các đảng bộ lãnh đạo trong đảng bộ, đội ngũ chuyên trách của Quốc hội phát huy tính Đảng trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo sự phát triển cho đất nước.

"Vừa qua, chúng ta đã làm tốt rồi thì tới đây phải nhân đôi thành tích này, thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết và sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từng dự án luật, nghị quyết phải được rà soát đến cùng," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... liên quan rất lớn đến đời sống người dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét kỹ, rà soát đến cùng các dự án để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua đạt tính khả thi và chất lượng cao; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

"Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ; kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển," Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Một nhiệm vụ nữa được Chủ tịch Quốc hội chỉ ra là xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Hội nghị thống nhất ban hành Chương trình hành động để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ. Khi có kết luận của Trung ương về vị trí việc làm thì rà soát để cập nhật, chủ động thực hiện tại cơ quan của Quốc hội. Những việc làm ngay được thì phải làm; đảm bảo bố trí, sử dụng cán bộ căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả công việc; khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Muốn có quyết sách ngang tầm thì phải có đội ngũ tham mưu ngang tầm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải đi vào công việc làm hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ. Quán triệt đến hành động; phân công phải đi đến sản phẩm; kiểm tra phải đi đến kết quả.

Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; không né tránh, không đùn đẩy; không để công việc chậm vì chờ nhau.

Chủ tịch Quốc hội cho biết các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao sự chuyển biến trong tư tưởng, quan điểm và hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong triển khai các nghị quyết của Đảng, phối hợp thực chất với Chính phủ trên tinh thần xây dựng, phản biện, vì đất nước, vì nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cũng là lúc kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo, hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giữ vững đoàn kết, kỷ cương; đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Tinh thần là: Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh; Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời; nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chia sẻ công việc với nhau trong mỗi đảng bộ./.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội Chiều 9/10/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

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