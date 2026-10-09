Lưu học sinh đặt niềm tin vào hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Trước thềm chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, giao lưu thanh niên và trao đổi nhân dân.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bạn Lê Nguyệt Quỳnh, sinh viên Viện Quản lý Kinh tế, Đại học Thanh Hoa, nêu rõ chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo Nguyệt Quỳnh, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội thiết thực cho giao lưu thanh niên, trao đổi nhân dân và hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước. Nguyệt Quỳnh mong muốn hai bên tổ chức thêm các sân chơi học thuật, diễn đàn thanh niên, trại Hè sinh viên quy mô lớn, qua đó tạo thêm không gian để thế hệ trẻ hai nước kết nối, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.



Về giáo dục-đào tạo, bạn kỳ vọng hai nước tiếp tục mở rộng các chương trình liên kết, tăng thêm các học bổng chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh như kinh tế số, công nghệ xanh, quản trị đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Lưu học sinh Đại học Thanh Hoa cũng kỳ vọng việc tăng cường liên kết giữa các trường đại học hàng đầu, mở rộng cơ hội thực tập và phát triển kỹ năng thực tế sẽ giúp sinh viên Việt Nam nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, từ đó trở về đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.



Trong khi đó, anh Hoàng Đình Thiết, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối những kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước.



Quan tâm đến hợp tác giáo dục và giao lưu giữa các thế hệ trẻ, anh Hoàng Đình Thiết mong muốn chuyến thăm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời Trung Quốc tiếp tục dành các chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, khoa học máy tính, AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo anh, đây sẽ là điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn tri thức mới, nâng cao năng lực và sau khi trở về có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước.



Anh Hoàng Đình Thiết cũng kỳ vọng hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh niên, sinh viên và các cơ sở đào tạo, qua đó giúp thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người của nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.



Các lưu học sinh cho rằng thế hệ trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể đóng vai trò tích cực trong vun đắp quan hệ hai nước. Với vai trò là cầu nối, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc được kỳ vọng tích cực học tập, nghiên cứu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Trí thức người Việt tại Trung Quốc kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Trí thức Việt Nam tại Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy hợp tác chính trị, khoa học, giáo dục và doanh nghiệp qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

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