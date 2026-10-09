Ngày 9/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Lê Đức Thọ - nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.”

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho biết đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình).

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tham gia hoạt động yêu nước từ rất sớm, với 79 năm tuổi đời, 64 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, liên tục, nhiều lần lặn lội vào Nam, ra Bắc, đồng chí đã trải qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy, luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, chịu trách nhiệm những khâu công tác mang tính quyết định của cách mạng.

Đồng chí là một trong những chiến sỹ cộng sản tiền bối, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Năm 1928, khi 17 tuổi đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Được hoạt động và rèn luyện trong tổ chức cách mạng, 18 tuổi, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, làm Bí thư Chi bộ học sinh và phụ trách công tác thanh niên học sinh.

Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành người đảng viên cộng sản lớp đầu tiên của Đảng.

Trong bộ máy nhà nước mới, đồng chí Lê Đức Thọ được Đảng giao phụ trách công tác tổ chức Đảng, góp phần to lớn giúp Trung ương Đảng bố trí, phát triển lực lượng, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng.

Trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp của tình thế thù trong, giặc ngoài, “nghìn cân treo sợi tóc,” đồng chí đã chỉ đạo tốt công tác bảo vệ chính quyền, giữ vững và phát huy thắng lợi của cách mạng, kịp thời chuẩn bị cho đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

Đồng chí Lê Đức Thọ là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, tài năng, giàu kinh nghiệm của Đảng, Nhà nước, có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cả về chính trị, quân sự và ngoại giao, đồng thời đồng chí còn là nhà thơ cách mạng có nhiều vần thơ đẹp.

Đồng chí hai lần đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (giai đoạn 1958-1960 và 1967-1968). Đặc biệt, đồng chí đã có nhiều đóng góp giúp Bộ Chính trị chuẩn bị tốt việc bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các kỳ đại hội Đảng (từ Đại hội III đến Đại hội VI) mà đồng chí là Trưởng Tiểu ban nhân sự.

Trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Đức Thọ luôn nhắc nhở và yêu cầu cán bộ làm công tác tổ chức phải đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu từng cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý, hiểu rõ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo cất nhắc, điều động cán bộ cho đúng người, đúng việc.

Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng gian khổ, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết sức lực, tài năng và trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam. Với trọng trách là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã làm hết sức mình, tiếp tục góp phần vào trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị.

Đồng chí đã góp phần to lớn cùng Trung ương Đảng lãnh đạo thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên mọi nẻo đường cách mạng, dù rất bận rộn với công việc cách mạng của Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ đã sáng tác nhiều bài thơ hay, có giá trị, ẩn chứa những tình cảm, suy nghĩ sâu sắc và chân thành của đồng chí, được tập hợp trong hai tập thơ "Trên những nẻo đường" và "Nhật ký đường ra tiền tuyến."

Những bài thơ của đồng chí vừa giàu tính thực tiễn, tính thời sự sâu sắc, vừa chứa chan tình cảm cách mạng, thiết tha yêu đời, yêu người, như các bài thơ “Lòng Xuân chiến sỹ,” “Ý Xuân,” “Lời anh dặn,” “Điểm tựa,” "Thăm anh,” “Anh chiến sỹ an ninh,” “Tình Miên-Việt”…

Là một trong những đồng chí lãnh đạo có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Năm 1973, đồng chí từ chối nhận Giải thưởng Nobel hòa bình vì khi đó nước nhà chưa được hòa bình, thống nhất. Đồng chí cũng được Nhà nước Liên Xô tặng Huân chương Cách mạng Tháng Mười và Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Angkor.

Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam." (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những công lao to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định tấm gương sáng ngời của đồng chí Lê Đức Thọ là động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thi đua đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết mang tính cách mạng, đột phá của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống; tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc./.

“Sứ giả hòa bình” trên bàn đàm phán Hội nghị Paris Bà Nguyễn Thị Bình được nhiều thế hệ người dân kính trọng bởi bà là một nữ chính trị gia kiệt xuất, biểu tượng của ngoại giao Việt Nam, đặc biệt vai trò Trưởng phái đoàn đàm phán ở Hội nghị Paris.