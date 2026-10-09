Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào “được nuôi dưỡng từ nhân dân”

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống, học tập và làm việc tại tất cả 18 tỉnh, thành trên cả nước Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội Lào và có tinh thần hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được hun đúc qua nhiều thế hệ; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất phát triển rất tích cực, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam đối với Lào.

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng cho biết cộng đồng người Việt tại Lào có truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành pháp luật nước sở tại và có nhiều đóng góp cho đất nước Lào cũng như quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Bà con luôn coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ, duy trì các hoạt động văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời luôn xác định bản thân là cầu nối quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em.

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào Dương Đình Bảng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời mong muốn tiếp tục được đồng hành, đóng góp cho quê hương, đất nước; cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nói riêng đánh giá cao những chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kỳ vọng các chủ trương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước.

Trong không khí đầm ấm và thắm tình đồng bào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi tới toàn thể bà con kiều bào tại Lào lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu: “Quan hệ Việt Nam-Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo, mà được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn bó hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bà con ta, bằng những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam-Lào.”

Chia sẻ với bà con về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa, tạo động lực mới cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có các dự án hợp tác lớn, mang tầm chiến lược.

Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh và phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín đất nước tiếp tục được nâng cao.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ vận động, tập hợp và chăm lo sang đồng hành, kiến tạo và phát huy nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước.

Với khoảng hơn 100.000 người, cộng đồng người Việt tại Lào đã hội nhập tốt vào xã hội sở tại, luôn hướng về quê hương, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và có những đóng góp thiết thực cho xã hội Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương các doanh nhân Việt Nam tại Lào cũng như các hội đoàn, đã luôn tích cực đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương và đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tôn trọng pháp luật nước sở tại; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, cội nguồn dân tộc và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước.

Các hội đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, làm chủ khoa học-công nghệ và ngoại ngữ, trở thành những đại sứ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con và cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu để sớm có giải pháp phù hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ở nước ngoài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, chăm lo và hỗ trợ cộng đồng, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giảng dạy tiếng Việt, kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con hướng về xây dựng Tổ quốc thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước Việt Nam, cho sự phát triển của Lào và đặc biệt là vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sau sự kiện này, Thủ tướng và Đoàn rời Viêng Chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và lên đường tới Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào Trong chương trình thăm chính thức Lào, sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.