Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Năm 2025, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào bứt phá mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào (sau Trung Quốc, Thái Lan).

Năm 2025, thương mại giữa hai nước bứt phá mạnh mẽ, tăng 32,7% so với năm 2024, đạt tổng kim ngạch 2,99 tỷ USD, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới./.

Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.