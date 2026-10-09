Multimedia

Infographics

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Năm 2025, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào bứt phá mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào (sau Trung Quốc, Thái Lan).

Năm 2025, thương mại giữa hai nước bứt phá mạnh mẽ, tăng 32,7% so với năm 2024, đạt tổng kim ngạch 2,99 tỷ USD, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Thương mại song phương #Đối tác thương mại #NQ 59-bt Lào
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông tin về Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Thông tin về Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa trong thưởng thức đồ uống, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch gắn với xu hướng tiêu dùng xanh.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.