Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng ngày 9/10, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã tới thăm Công viên hữu nghị Lào-Việt Nam ở thủ đô Vientiane, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, trồng cây lưu niệm tại Công viên.

Thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, trong sáng và sắt son như quan hệ Việt Nam-Lào. Hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước./.