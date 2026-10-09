TTXVN phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” tại Mexico

Cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Ngày 8/10/2026, tại Mexico, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đảng lao động Mexico (PT) phát hành cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.”

Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay, qua đó phản ánh tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần, bao quát những định hướng lớn trong tư duy và đường lối phát triển đất nước.

Thông qua các bài viết và phát biểu được tuyển chọn, cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, từ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đây là lần đầu tiên, một cuốn sách do TTXVN xuất bản được phát hành tại Mexico trong khuôn khổ Hội thảo trao đổi lý luận về vai trò của các chính đảng và một xã hội mới.

Việc ra mắt cuốn sách là kết quả của việc hiện thực hóa kết quả cuộc gặp của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2026./.