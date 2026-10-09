Việt Nam-Bỉ mở rộng hợp tác trên nền tảng hơn 50 năm hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 7/10, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Hương Trà đã trình Quốc thư lên Nhà vua Philippe, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Bỉ.

Lễ trình Quốc thư được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống của Hoàng gia Bỉ.

Sau buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hương Trà chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua Philippe, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và tình cảm quý mến đặc biệt mà Nhà vua cùng Hoàng hậu Bỉ dành cho Việt Nam.

Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973, chỉ hai tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Hơn nửa thế kỷ qua, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ song phương có thêm động lực mới sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde tới Việt Nam năm 2025.

Nhà vua Philippe và Đại sứ Nguyễn Hương Trà chụp ảnh lưu niệm sau lễ trình Quốc thư. (Ảnh do Hoàng gia Bỉ cung cấp)

Trong chuyến thăm, Nhà vua nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Bỉ kết nối hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai, được vun đắp từ sự hiểu biết của các thế hệ đi trước và quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Về kinh tế, Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Với vị trí là “thủ đô” của EU và có cảng Antwerp - một trong những cửa ngõ hàng hải lớn của châu Âu, Bỉ có vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Nhiệm kỳ của Đại sứ Nguyễn Hương Trà bắt đầu trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước nhiều cơ hội mới. Các lĩnh vực được chú trọng gồm thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ tiếp tục có tiềm năng phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước./.

Việt Nam-Bỉ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những vấn đề chính sách cấp thiết Chương trình làm việc tại Bỉ của Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tập trung vào 3 lĩnh vực: bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa.