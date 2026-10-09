Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia ngày 9 và 10/10/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.

Hai nước đang hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2027). Vì vậy, chuyến thăm góp phần tạo xung lực cho quan hệ Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn phát triển mới./.