Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

ttxvn_thu-tuong-le-minh-hung-chao-chu-tich-dang-nhan-dan-campuchia-chu-tich-thuong-vien-hun-sen-9077316.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu-tuong-le-minh-hung-chao-chu-tich-dang-nhan-dan-campuchia-chu-tich-thuong-vien-hun-sen-9077318.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu-tuong-le-minh-hung-gap-chu-tich-dang-nhan-dan-campuchia-chu-tich-thuong-vien-hun-sen-9077319.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu-tuong-le-minh-hung-gap-chu-tich-dang-nhan-dan-campuchia-chu-tich-thuong-vien-hun-sen-9077320.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#NQ 59-bt #NQ 06-bt #quan hệ Việt Nam-Campuchia Campuchia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục