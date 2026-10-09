Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 9/10, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2026 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian qua, đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 và khẳng định Campuchia luôn ủng hộ những thành công của Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ, trong đó hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary khẳng định Campuchia luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc duy trì, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Campuchia đạt được thời gian qua; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng và đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư, hợp tác sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến; thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng, ủng hộ những kết quả đạt được tại hội đàm giữa hai Thủ tướng, cũng như việc ký kết, trao đổi các văn kiện hợp tác song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp các thế hệ kế tiếp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2027," trong đó chú trọng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc để quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong tương lai./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.