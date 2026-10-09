Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới

Chiều 9/10, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, diễn đàn do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Bộ Thương mại Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia.

Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp của hai nước. Đại diện Viettel (Metfone), Long Sreng International, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Rithy Group, Vinamilk (Angkor Milk) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã chia sẻ kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Theo thông tin từ Diễn đàn, năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia đạt khoảng 11,4 tỷ USD, tăng hơn 12%; 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và lớn thứ ba trên thế giới. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn khoảng 3,4 tỷ USD trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tài chính-ngân hàng, hàng không, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ. Doanh nghiệp Campuchia có 50 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 81,6 triệu USD.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã gắn bó lâu dài với đất nước Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tài chính-ngân hàng, hàng không, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo hàng chục nghìn việc làm, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Báo cáo hai Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết các kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là chính sách thuế, đất đai và nông nghiệp; tăng cường kết nối hai nền kinh tế qua đơn giản hóa thủ tục hải quan, kiểm dịch, vận tải, mở rộng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR và đồng tiền hai nước; xử lý các dự án còn tồn đọng, đồng thời mở rộng hợp tác sang chuyển đổi số, logistics, y tế và công nghiệp chế biến. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với CDC lập danh mục chung các kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và định kỳ rà soát, báo cáo Chính phủ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi; trên nền tảng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài," quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng chặt chẽ, toàn diện, tốt đẹp và hiệu quả.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là trụ cột quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần quyết tâm để tăng quy mô các dự án đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng và logistics, đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục như kiến nghị của các doanh nghiệp."

Thủ tướng cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang tiến hành các biện pháp mạnh mẽ, toàn diện, tổng thể để đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng; tăng cường năng lực, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế và coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đánh giá rất cao những thành tựu phát triển, sự cải thiện rõ nét của môi trường đầu tư và kinh doanh của Campuchia.

Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao. Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác hiệp định thương mại tự do.

“Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động," Thủ tướng bày tỏ.

Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới và tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn.

Thứ nhất, hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai Chính phủ cần rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc ở cấp bộ để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời.

Thứ hai, kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.

Thứ ba, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Hai bên không nên dừng ở mua bán nguyên liệu thô mà cần cùng đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngay tại Campuchia để nông dân Campuchia được hưởng phần giá trị gia tăng lớn hơn.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh kết nối tài chính-ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các ngân hàng hai nước mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục gia tăng việc xem xét cho vay các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia.

Thứ năm, kết nối các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định Chính phủ kiến tạo, nhưng doanh nghiệp mới là người trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi gắm một số thông điệp với cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ nhất, đầu tư dài hạn và có trách nhiệm. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, tôn trọng văn hóa, phong tục của nhân dân Campuchia; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, bảo vệ môi trường và tích cực đóng góp cho cộng đồng nơi mình đầu tư.

Thứ hai, liên kết để cùng lớn mạnh. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba; đồng thời cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới. Thủ tướng khẳng định: “Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia."

Thứ ba, cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và sự bền vững. Các doanh nghiệp hai nước cần hướng nguồn lực vào các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.

Thủ tướng khẳng định với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển," Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Campuchia; chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn, Thủ tướng giao Bộ trưởng và Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổng hợp đầy đủ; những việc thuộc thẩm quyền của Việt Nam phải xử lý dứt điểm và có kết quả để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; những việc cần hai bên phối hợp, đề nghị trao đổi ngay với các cơ quan Campuchia để cùng tháo gỡ.

Thủ tướng tin tưởng với tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị cao và quyết tâm chung của Chính phủ, doanh nghiệp hai nước, hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia sẽ tạo những kết quả nổi bật trong giai đoạn phát triển mới, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2027.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn và cho rằng sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam đã phản ánh niềm tin và sự quan tâm trong việc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kinh doanh giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Campuchia cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, Campuchia và Việt Nam vẫn tiếp tục lựa chọn việc kết nối hợp tác và bổ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ duy trì được sự vững chắc và ổn định, mà còn đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, du lịch cho đến sự kết nối và giao lưu nhân dân.

Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai nước đã phản ánh sự tin cậy chính trị cùng ý chí chung trong việc tiếp tục củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chúc mừng và đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc và các thành tựu đáng ghi nhận mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, Thủ tướng Hun Manet cho rằng dựa trên mối quan hệ gắn kết sâu sắc và tiềm năng của hai nước, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD hoàn toàn có thể đạt được, đồng thời còn có thể mở rộng hơn thế nữa, và quan trọng hơn nữa là chất lượng, mức độ kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Campuchia cũng đánh giá rất cao sự hiện diện và những đóng góp tích cực của các nhà đầu tư Việt Nam đối với tiến trình phát triển kinh tế của Campuchia trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những lợi thế và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cho rằng để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ: “Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước."

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cho rằng hợp tác du lịch có dư địa phát triển rất lớn và hai bên cần hợp tác chuyên sâu hơn. Năm 2025, khách du lịch Việt Nam sang Campuchia đã đạt hơn 1 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn hàng đầu của Campuchia. Ngược lại, ngày càng nhiều người dân Campuchia chọn Việt Nam là điểm đến du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Campuchia khuyến khích các bộ, ngành, các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn của hai nước tăng cường quảng bá, phát triển các sản phẩm, kết nối các điểm du lịch; đồng thời cùng nhau thu hút khách từ các thị trường thứ ba.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục bảo đảm các nền tảng then chốt cho đầu tư; nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, chuyển dịch từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho dự án trồng cây và chăn nuôi của THACO AGRI tại tỉnh Kratie và Ratanakiri với tổng vốn 648 triệu USD./.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia diễn ra trong bối cảnh quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất.