Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, tại thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) hồi tháng 9 vừa qua.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tone Kajzer, được bổ nhiệm vào tháng 6/2026 trong chính phủ mới của Thủ tướng Janez Janša, bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tại New York.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình hợp tác thiết thực. Ông khẳng định Slovenia coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng Bộ trưởng Tone Kajzer trên cương vị mới, đồng thời chúc mừng Slovenia hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ nhấn mạnh sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng, dư địa để nâng tầm quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều triển vọng như khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, điện hạt nhân và logistics.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), ủng hộ việc EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đại sứ cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa cảng Koper của Slovenia với các cảng biển Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc gặp là triển vọng hợp tác lao động và đào tạo nghề, nhất là trong các lĩnh vực y tế, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Bộ trưởng Tone Kajzer bày tỏ quan tâm đến những mô hình hợp tác đào tạo nhân lực Việt Nam đang được triển khai hiệu quả tại một số nước châu Âu như Đức và Áo, đồng thời nhất trí nghiên cứu khả năng áp dụng các chương trình tương tự tại Slovenia.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-EU, đồng thời trao đổi về các vấn đề biển, đại dương và tự do hàng hải trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.

Slovenia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả Slovenia sẵn sàng cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đề xuất hai nước sớm ký kết thỏa thuận hợp tác các lĩnh vực ưu tiên.