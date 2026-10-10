Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với đồng chí Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào trong ngày 9/10 tại thủ đô Vientiane, để trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai bộ thời gian qua và thống nhất một số biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đều khẳng định thời gian qua mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai nước đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng, logistics, giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng và hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia; các đơn vị chức năng hai bên đang tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027 giữa hai nước, trong đó có tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an hai nước.

Thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung, nhất là về tội phạm ma túy.

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, hai bộ trưởng nhất trí, thời gian tới lực lượng công an hai nước sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác; tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước; xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, nhất là tội phạm ma túy, buôn người, công nghệ cao.

Trước đó, chiều 8/10 tại thủ đô Vientiane, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào đã chính thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào./.

Việt Nam-Lào phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy Việt Nam và Lào đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới.