Xã hội

15 thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái.

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Chương trình Gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 diễn ra vào ngày 10/10 tại Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thanh niên sống đẹp #Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam #Nghĩa cử cao đẹp
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