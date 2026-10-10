Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại xã Sóc Sơn

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), ngày 10/10/2026, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng.

Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Dự án nhà ở xã hội Dược Thượng do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành làm chủ đầu tư, được triển khai tại ô đất ký hiệu NXH, thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn, trên diện tích 1.398m².

Công trình được thiết kế gồm một khối nhà cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng tum, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 15.900m².

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 138 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng gần 400 người, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và công tác.

Việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây cũng là hoạt động góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và thành phố Hà Nội, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, tuân thủ các quy định của pháp luật và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là những đối tượng có thu nhập thấp. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, vật lực, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn cũng lưu ý, cùng với việc bảo đảm tiến độ xây dựng, công tác xét duyệt, bố trí nhà ở xã hội sau khi công trình hoàn thành phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chính sách an sinh xã hội thực sự phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai thi công từ quý 4/2026 đến quý 1/2028, dự kiến đưa vào khai thác từ quý 2/2028.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân Thủ đô ngày càng lớn, đặc biệt đối với người lao động có thu nhập thấp, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Khởi công đúng ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Dự án nhà ở xã hội Dược Thượng là một dấu mốc trong quá trình phát triển hạ tầng và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần tạo dựng môi trường sống ổn định cho người dân, xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng khang trang, văn minh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội./.

Hà Nội: Chuyển biến mới trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội ở Phúc Lợi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi cho biết việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.