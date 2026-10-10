Quảng Trị: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu

Ngày 10/10, mưa lớn kéo dài khiến tình hình lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, cảnh báo, triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo bản tin cảnh báo lũ của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Trị lúc 14 giờ ngày 10/10, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tiếp tục lên, đạt đỉnh rồi xuống chậm. Đỉnh lũ tại trạm Lệ Thủy có khả năng đạt 2,6 m, dưới mức báo động 3 khoảng 0,1m.

Trong khoảng thời gian từ 6 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy tiếp tục xuống chậm.

Đối với các sông khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Gianh tại các trạm Đồng Tâm và Mai Hóa có khả năng dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mực nước trên các sông còn lại được dự báo ở mức dưới báo động 1.

Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10 khiến nhiều khu vực thấp trũng tại xã Phong Nha (Quảng Trị) bị ngập. Đáng chú ý, nước tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn thuộc thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Phong Nha đã triển khai các biện pháp cảnh báo, lập rào chắn tại những vị trí ngập sâu, không để người dân tự ý đi qua các khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã yêu cầu các thôn, bản tăng cường thông tin cảnh báo đến từng hộ dân, chủ động phương án bảo vệ tài sản, di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết. Đặc biệt, các gia đình được khuyến cáo không để trẻ em đến gần sông, suối, khu vực ngập nước; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và những người cần trợ giúp.

Tại xã Tân Gianh (Quảng Trị), mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 12, đoạn qua thôn Tiên Lương, cách trụ sở Công an xã Tân Gianh khoảng 100m về phía Tây, bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo cảnh báo của Công an xã Tân Gianh, nước lũ che khuất mặt đường, dòng chảy có thể xiết, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các điểm sụt lún, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Công an xã Tân Gianh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, chủ động lựa chọn tuyến đường khác an toàn hơn; đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong khi đó, tại xã Tuyên Sơn (Quảng Trị), Công an xã đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng trực tiếp đến các khu vực xung yếu để nắm tình hình, cảnh báo, nhắc nhở người dân không đi qua những đoạn đường ngập sâu, không đến gần khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chủ động phương án hỗ trợ người dân khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Công an xã Tuyên Sơn cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không vượt qua các ngầm tràn có nước chảy xiết, không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở đất; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an khi phát hiện các tình huống nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại những khu vực trũng thấp, ven sông, suối cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn có nước chảy xiết.

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ các biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

Mưa lớn diện rộng, nhiều sông từ Hà Tĩnh đến Huế có khả năng xuất hiện lũ Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.