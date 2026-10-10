Động đất làm rung chuyển phía Tây Nam Panama, cảnh báo có nguy cơ sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực cách Pitaloza Arriba của Panama 14km về phía Tây Nam vào lúc 17 giờ 56 GMT ngày 9/10 (tức 0 giờ 56 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam).

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất, nằm ở độ sâu 33km, ban đầu được xác định ở 7,54 độ vĩ Bắc và 80,75 độ kinh Tây.

USGS cho biết đã giảm ước tính độ lớn trận động đất tại từ mức 8,0 xuống 7,6, đồng thời cảnh báo các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực bờ biển của Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mỹ và Mexico trong vòng 3 giờ đồng hồ tới.

USGS cho biết tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 10km, xảy ra cách cộng đồng hẻo lánh Pitaloza Arriba khoảng 10km về phía Tây Nam, gần mũi phía Nam của Panama.

Theo Reuters, rung chấn và các dư chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ tại thủ đô Panama City cũng như tại thủ đô của nước láng giềng Costa Rica.

Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại tại Panama, trong khi hình ảnh truyền hình cho thấy người dân đang sơ tán khỏi các tòa nhà.

Panama nằm dọc theo "Vành đai lửa," một đường đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới./.

Động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển đảo Java của Indonesia Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại về tài sản, cũng như chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra vào lúc 4h23 sáng 12/9 theo giờ Việt Nam.