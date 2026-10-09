Khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tại thôn Ngọc Trai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/10/1958. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển bền vững của vùng.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện triển khai; phê duyệt Đề án “Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững” và phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải,” với tổng mức đầu tư dự kiến 8.596 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần số 1 được khởi công lần này là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề thực hiện đồng bộ toàn dự án. Hai dự án thành phần số 2 và số 3 đang được chuẩn bị đầu tư. Trong đó, dự án thành phần số 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 2.577 tỷ đồng, tập trung xây dựng lại 8 cống; nâng cấp, cải tạo, nạo vét khoảng 35 km kênh và hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành. Dự án thành phần số 3 có tổng mức đầu tư dự kiến 3.712 tỷ đồng, xây dựng mới trạm bơm Cầu Cất và trạm bơm Nam Kẻ Sặt, góp phần nâng cao năng lực cấp, tiêu nước của hệ thống.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng thủy lợi, dự án chú trọng cải thiện môi trường nước thông qua phối hợp với các địa phương kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý nước thải và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo triển khai dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và duy trì hoạt động cấp, tiêu nước trong quá trình thi công. Các hạng mục hoàn thành sẽ được sớm đưa vào khai thác, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân./.

Hải Phòng khắc phục toàn bộ sự cố do bão số 4 tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải Bão số 4 đã gây ra 6 sự cố đối với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; trong đó 4 sự cố trượt mái bờ kênh phía sông và 2 sự cố tràn bờ kênh. Đến sáng 25/8, toàn bộ các sự cố này đã được xử lý, khắc phục.